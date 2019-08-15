Badminton: Büyükler Dünya Şampiyonası





ANKARA (AA) - Büyükler Badminton Dünya Şampiyonası, 19-25 Ağustos tarihlerinde İsviçre’de yapılacak.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basel kentindeki şampiyonada, Türkiye'yi tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ, tek erkekler kategorisinde Emre Lale ile çift kadınlar kategorisinde Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci temsil edecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek organizasyonda 384 sporcu mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Murat Özmekik, şampiyonanın kota puanı verdiği için önemli olduğunu vurgulayarak, "Sporcularımız alacakları puanla kota yolunda ilerlemiş olacak. Dünya sıralamasında çok üst sıralardaki güçlü sporcularla karşılaşmış olacaklar. Dünya şampiyonasında derece beklentimiz olmasa da iyi puan almalarını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



