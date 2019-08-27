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Badminton: 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası

- Ankara'da gerçekleştirilen organizasyonda madalyalar sahiplerini buldu

27 Ağustos 2019 Salı 16:21
Badminton: 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası

ANKARA (AA) - 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da düzenlendi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 gün süren organizasyonda 676 sporcu mücadele etti.

Ankara'daki Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada madalya kazanan sporcular şöyle:

Tek erkekler: 1. Mehmet Can Töremiş, 2. Emre Mutlu, 3. Arda Doğaç Atan, 3. Veysel Taşdemir

Tek kızlar: 1. Aleyna Korkut, 2. Şevval Naz Işık, 3. Feyzanur Lale, 3. Aysu Arslan

Çift erkekler: 1. Emre Mutlu-Veysel Taşdemir, 2. Mert Seven-Mehmet Can Töremiş, 3. Musa Demir-Arda Yıldırım, 3. Berkan Ateş-Muhammed Haşim Türksoy

Çift kızlar: 1. Talya Gerçeker-Zülal Pekez, 2. Aleyna Korkut-Elif Rabia Şimşek, 3. Zeynep Değirmenci-Sudem Karaca, 3. Aysu Arslan-Sümeyye Topaç

Karışık çiftler: 1. Ali Devan Açıksu-Şevval Naz Işık, 2. Yiğitcan Erol-Zeynep Berre Ocakoğlu, 3. Ahmet Bera Kuş-Defne Ilgın Koçak, 3. Ahmet Polat-Selen Güngör

Organizasyonda tekler ve çiftlerde final oynayan sporcular, 13-15 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'da yapılacak 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'na katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Altyapı sporcularımızın başarılarına şahit olmak gelecek adına umut veriyor. İnşallah badmintona emek veren sporcularımızı ileride olimpiyatlarda da görmek nasip olur. Dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda da başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:21
  1. 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası
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