Bademcik, vücudu hastalık ve enfeksiyonlara karşı koruyan lenfatik sistemin önemli bir parçasıdır. Bademcik, ağız yoluyla giren virüs ve bakterilere karşı önemli ölçüde koruma sağlamaktadır. Peki bademcik şişmesi nelerden kaynaklanır? Bademcik şişmesine neler iyi gelir? İşte detaylar...

Bademcik şişmesinin nedenleri

Bademcik şişmesi, Herpes simpleks, sitomegalovirüs, kızamık virüsü, epstein-barr virüsü ve adenovirüsler gibi virüslerden kaynaklanmaktadır. Bademcik şişmesi, bakterilerden de kaynaklanabilmektedir. Şişmiş bademciklerden sorumlu en yaygın bakteri türü Streptococcus pyogenes'tir

Bademcik şişmesinin belirtileri

Bademcik şişmesi, birçok belirtiyle kendini gösterebilmektedir. O belirtiler ise şu şekildedir:

- Yutma güçlüğü

- Ateş

- Ağız kokusu

- Yorgunluk

- Tahriş olmuş bademcikler

- Boğaz ağrısı

- Baş ağrısı

- Bademcikler üzerinde oluşan lekeler(sarı veya beyaz)

İşte bademcik şişmesine iyi gelen 4 mucizevi yöntem

- Tuzlu su ile gargara yapılabilir. Tuzlu su ile gargara yapmak, bademcik iltihabının neden olduğu boğaz ağrısını ve acısını hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

- Doğal anti-enflamatuar özelliklere sahip bileşenler veya ağrıyı rahatlatabilecek güçte olan bileşenler içeren pastiller kullanılabilir. Pastiller boğaz ağrılarını önemli ölçüde hafifletir, tedaviye yardımcı olabilir.

- Çaya eklenen saf bal, güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir. Zencefil çayı ve rezene de iltihap azaltıcı anti-enflamatuarlar içermektedir.

- Oda havası kuru ise odanın havası nemlendirilmelidir. Odanın havasını nemlendirmek, boğaz ağrılarını önemli ölçüde azaltmaktadır.