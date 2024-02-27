Bacımın başörtüsü hala rezilin gözüne batıyor! Bu nasıl bir mahluk?

CHP’den Beşiktaş Belediye Başkan adayı gösterilmeyince intikam amacıyla bağımsız aday olan Nasuh Mahruki, katıldığı bir canlı yayında, "Türban, bir siyasal İslam ve emperyalizm sembolüdür. Başörtüsüyle kimsenin sorunu yok ama türbanla var" diyerek aklınca örtü üzerinden algı operasyonu yaptı.

Başörtüsü ne türban ne?

Mahruki'nin rezil sözlerine tepki gösteren CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, ‘X’ten yaptığı paylaşımda; "E türban takmayın o halde Nasuh Mahruki Bey, emperyalizme şöyle okkalı bir tokat atmış olursunuz. Kadınların ne giyeceğini erkekler konuşmasın! Biz kadınların tercih ettiği yaşam tarzı sizleri hiç mi hiç ilgilendirmez, anlayın artık!" ifadeleriyle yanıt verdi.

Örtü Nasuh’a battı

CHP’li Sevgi Kılıç’ın sözleri sonrası İslam uleması pozlarına bürünen Mahruki, "Sevgi Kılıç, Kuran’da senin başındaki gibi saçının tek bir teli görünmesin diye altına bone takılan türban diye bir şey yok. Türban/Sıkmabaş Siyasal İslamcı yani Müslümanlığı siyasi çıkarları için bir araç olarak kullanan Allah ile aldatan tarikatların sembolü.” cevabını verdi.

CHP’de ne işin var?

Buraya kadar olan eleştirileri ile mukaddesat karşıtlığını ve cahilliğini ifşa eden Nasuh Mahruki, devamında; “Bu düşüncede birinin Atatürk’ün kurduğu, ALTI OK’un partisi CHP’de yönetici olarak ne işi olduğunu da bence herkes sorgulamalı" şeklinde gayet mantıklı bir cümle kurdu.