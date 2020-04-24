Bacasız sanayinin ayakta kalması için çare aranıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) yönetimi, turizm sektörünün Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığı sorunlara çare arıyor. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, turizm sektörüne önem veren Türkiye’nin geçen yıl dünya sıralamasında 6’ıncılığa yükseldiğini hatırlatarak, “35 milyar dolar döviz sağlayarak cari işlemler dengesine katkı veren ve 50’ye yakın sektörü etkileyen turizm sektörünün ayakta kalması ülkemiz için çok önemli” dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle ekonomide yaşanan zorluklar karşısında üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek için yoğun çalışmalar yürüten ATO, turizm sektörü için de harekete geçti. ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu, ATO Başkanı Gürsel Baran başkanlığında hijyen önlemlerinin de alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın da katılımıyla yapılan toplantıda, Başkent’in turizm sektörü ve bu sektörün etkilediği diğer sektörlerin ayakta kalması için öneriler ele alındı.

"Turizm sektörü ayakta kalmalı"

Baran, ATO Yönetim Kurulu salonunda yapılan toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 183 ülkeye yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle küresel ekonomide yavaşlama beklendiğinin altını çizdi. Turizm sektörünün fayda sağladığı sektörler nedeniyle lokomotif sektör sayıldığını kaydeden Baran, hizmet sektöründeki başarılarıyla Türkiye’nin dünya turizmi sıralamasında 6’ıncılığa yükseldiğini söyledi. Türkiye’nin 2019 yılında 35 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini hatırlatan Baran, “Cari işlemler dengesine katkı sağlayan ve 50’ye yakın sektörü etkileyen turizm sektörünün ayakta kalması ülkemiz için çok önemli” dedi.

Salgın nedeniyle üretim-tüketim dengesinin değiştiğine dikkat çeken Baran, “Üretim azalırken tüketim aynı şekilde kaldı, hatta artış yaşandı diyebiliriz. Bu nedenle maliyetler de artacak. Hizmet sektörü, özellikle bacasız sanayi dediğimiz turizm, Covid-19 salgınından çok büyük zarar gördü. Ekonomimiz için önem taşıyan bu sektörün ayakta kalması sağlanmalı. Konaklama, hava ve karayolu yolcu taşımacılığında alınacak önlemlerle zararı en aza indirmeye çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.

"Domino etkisi tıkanmaya yol açar"

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ise, turizm sektörünün pandemi süresi boyunca en çok hasar alan sektörlerden biri olduğunu kaydetti. Sektörün gıda başta olmak üzere birçok sektörle alışveriş halinde olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Turizm, birden fazla iş kolunu barındırıyor ve birden fazla sektörle de alışveriş halinde. Nakit akışını sağlayamayan tek bir sektör domino etkisi ile diğer iş kollarında da tıkanmaya yol açıyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi turizm sektörünün salgın dönemini en az zararla atlatması çok önemli” dedi.

Turizm sektörün istihdam deposu özelliğine de dikkat çeken Yılmaz, “35 milyar dolarlık ekonomisiyle cari açık kapatmasının yanı sıra turizm sektörü 3 milyona yakın iş gücünü istihdam ediyor. Sektör, Covid-19 sürecinde durmanın yanı sıra nitelikli iş gücünü kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalmıştır” diye konuştu.

ATO’nun çözüm önerileri

Konuşmaların ardından Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu, sektörün yaşadığı sorunları sıralarken çözüm önerileri de hazırladı. Komisyon tarafından ortaya konan ve ATO yönetiminin ilgili kurum ve kuruluşlara ileteceği çözüm önerileri şöyle:

“- Salgın öncesi kamu kurumları ile sözleşmesi imzalanmış ve başlanmış işlere ilişkin yapılmış masrafların firmalara ödenmesi ve söz konusu işlere pandemi süreci sona erdikten sonra devam edileceğinin teminatının verilmesi.

- Seyahat acentelerinin iptal edilen paket tatiller için para iadesi yerine ileri bir tarihte kullanılmak üzere kupon uygulamasına geçmesi.

- Fahiş fiyatlı bilet satışlarının engellenmesi amacıyla Ankara’dan karayolu ile AŞTİ’den seyahat edeceklere yapılan bilet satışlarının kamu otoritesi tarafından tek ofisten ve standart fiyatla yapılması sağlanarak, yolcuların mağduriyetinin önüne geçilmesi.

- Salgın nedeniyle sorun yaşayan sektörlerin temsilcilerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) yer alması.

- Seyahat acentelerinin kredi limitlerinin belirlenmesinde acentenin sağladığı istihdam ve şimdiye kadar ödemiş olduğu vergi tutarlarının da baz alınması.

- Türkiye’nin pandemi sonrası ‘güvenli ülke’ olarak adlandırılması için tedbirlere daha fazla ağırlık verilmesi ve güvenli ülke olma avantajının sağlanması."

Toplantıya ATO Başkanı Gürsel Baran ve Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın yanı sıra Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu, Komisyon Başkan Yardımcısı Faruk Elmalı ve Komisyon Üyeleri Muhammet Sarıtaş, Mustafa Tekeli, Necmettin Din, Raşit Mandıroğlu ve Ünsal Akkuş katıldı.