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Bacakta morarma nasıl geçer, vücut morarması neden olur?

Vücutta önemsenmeyen morluklar, bazen bir zedelenme sonucu, bazen de hastalık belirtisi olarak meydana gelirler. Peki vücut morarması neden olur? Bacakta morarma nasıl geçer? İşte detaylar...

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:55
Bacakta morarma nasıl geçer, vücut morarması neden olur?

Vücutta önemsenmeyen morluklar, bazen bir zedelenme sonucu, bazen de hastalık belirtisi olarak meydana gelirler. Peki vücut morarması neden olur? Bacakta morarma nasıl geçer? İşte detaylar...

Vücut morluklarının birçok sebebi olabilir. Ekimoz adı da verilen morluk, herhangi bir sebebe bağlı olarak cilt altındaki kılcal damarların hasara uğraması ve kanın cilt altına sızmasıdır.

Hangi morluklar risklidir?

  • Birden fazla olan,
  • Kendi kendine gelişen,
  • Travmanın şiddetiyle ters orantılı olan,
  • Beraberinde burun ve diş eti kanamalarının eşlik ettiği morluklar.

Çocuklarda morluk

Düşmeye bağlı basit yaralanmalar kol ve bacak gibi bölgelerde özellikle yaralanmalara neden olur. Düşme sonucu oluşan morarmalar zaman zaman aileleri endişeye sürükler. Fakat bir travma sonucu oluşmadıysa, morarma bir problem teşkil etmeyecektir.

Yetişkinlerde morluk

Yetişkinlerde de kollar ile vücudun üst bölümünde meydana gelen morarmalar, diş eti kanamaları, adet kanamasının uzun sürmesi, nedensiz adet kanaması, göz içi kanamalar, dışkı ile kan atılması ve hemoroitten gelen kanamalar genellikle pıhtılaşma bozukluğuna işaret edebilir. Bu nedenle morlukların geçmediği gözlemlendiğinde, en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurulmalıdır.

Bacak neden morarır?

  • Fiziksel Aktivite ve Kaza Sonucunda Gelişen Bacak Morarması
  • Güneş ve Ultraviyole Bağlı Olarak Gelişen Bacak Morarması
  • İlaçlara Bağlı Olarak Gelişen Bacak Morarması
  • Yaşlanma Sürecine Bağlı Olarak Gelişen Bacak Morarması
  • Vitamin Eksikliklerine Bağlı Olarak Gelişen Bacak Morarması
  • Vücut Yağ Miktarında Azalmaya Bağlı Olarak Gelişen Morarma
  • Diyabet’e Bağlı Olarak Gelişen Bacak Morarması
  • Kan Hastalıklarına Bağlı Olarak Gelişen Bacak Morarması
  • Graves Hastalığına Bağlı Olarak Gelişen Bacak Morarması

Morluklar nasıl geçer?

Yeni kestiğiniz soğanın suyunu morarmanın üzerinde bir süre gezdirin. Soğanın içeriği sayesinde morarmanız geçecek ve antibakteriyel yapısı sayesinde ekstra şişlikler meydana gelmeyecektir.

Tabi herkesin sıklıkla uyguladığı bir yöntem olan buz da morluklar için kullanılabilir. Buzu ani uygulama yapmak en etkili sonucu verecektir. Yaralandığınız takdirde, hücreler işlevini kaybedip yenileri gelinceye kadar, ölen hücrelerin acısını bastırmak için kullanabilirsiniz.

Morluklar nasıl geçer? | Doğal yöntemle morluklardan kurtulun!

Bunun yanı sıra ciddi durumlar için acilen bir uzmana başvurulmalıdır. Fakat ani bir müdahale için yine bu yöntemleri kullanmak en doğru seçim olacaktır. En azından hastaneye ulaşana kadar acı ve morluklar azalacaktır.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:55
  1. bacak neden morarır?
  2. stresten vücutta morluklar
  3. vücutta durduk yere morarma
  4. bacakta çürük morluk gibi lekeler
  5. bacaklarda morarma neden olur
  6. morluk nasıl geçer
  7. lösemi morlukları nasıl geçer
  8. sebepsiz oluşan morluklar
  9. morluk nedir
  10. morluk nedenleri
  11. morluk neden oluşur
  12. morluklar nasıl geçer
  13. yetişkinlerde vücutta morarma neden olur
  14. vücutta morarma ve kaşıntı
  15. sol kolda morarma
  16. el damarlarında morarma
  17. vücutta morarma karaciğer

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