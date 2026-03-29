  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pentagon'dan İran'a kara operasyonu hazırlığı iddiası: Hedef Harg Adası ve Hürmüz Boğazı İran'dan Pakistan gemilerine Hürmüz vizesi: Günlük 2 gemi geçecek Mısır'da savaş faturası: Sokaklar karardı, dükkanlar erkenden kapandı! 29 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi Saygı Öztürk'ten şaşırtan rüşvet ve yolsuzluk yazısı! CHP'li başkana açılan soruşturmaya üstü kapalı destek İsrail'den Suriye'ye suikast tehdidi: "Ahmed eş-Şara öldürülmeli!" Emin Çölaşan'dan rüşvet operasyonu yazısı! "Bunu yazmaktan utanıyorum ama yazmak zorundayım" ABD'de milyonlarca kişi sokağa çıktı: Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu Siyonist McDonald's protestosu devam ediyor! "Mahallemizde McDonald's istemiyoruz" Zelensky'den Orta Doğu bombası: Rusya, İran'a yüzde yüz yardım ediyor!
CHP teşkilatı raydan çıktı! Fuhuşçu Özkan Yalım'a sloganlı destek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ankara’da bir otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı genç kız ile birlikteyken gözaltına alınan 57 yaşındaki CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a, belediye önünde toplanan partililer “Ya hep beraber, ya hiç birimiz” şeklinde destek sloganı attı. Sosyal medyada yayılan görüntüler “CHP teşkilatı raydan çıktı” şeklinde yorumlandı.

Türkiye son 3 gündür, CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın skandallarını konuşuyor.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlendi. Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

METRESLERİNİ BELEDİYEDE İŞE ALMIŞ

Operasyonun en dikkat çekici anı ise, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alınırken yaşandı. Yalım, Ankara’da lüks bir otelin 902 numaralı odasında yakalandı. Polis ekiplerine kapıyı yarı çıplak halde beline doladığı havluyla açan Yalım’ın yanında 21 yaşındaki S.A vardı. Otel kaydı bulunmayan genç kadının, belediyede aktif SGK kaydı olduğu belirlendi. Yalım’ın yasak ilişki yaşadığı sevgililerini belediye kadrosunda çalışıyor gibi gösterdiği ortaya çıktı. Yalım’ın otelde birlikte yakalandığı S.A’ın yanı sıra A.A'yı da 2024'te yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı, bu kişinin fiilen belediyede görev yapmadığı tespit edildi.

“YA HEP BERABER, YA HİÇ BİRİMİZ” SLOGANI ATILAR

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Uşak Belediyesi binası önünde toplanan CHP’liler Özkan Yalım’a destek çıktı. Toplanan partililer, “Ya hep beraber, ya hiç birimiz” şeklinde slogan atarak fuhuşçu başkana destek oldular. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler ise “CHP teşkilatı raydan çıktı” şeklinde yorumlandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Onubunu Bilmeyen

Onlar da başkanları gibi genç bir metres ve lüks otel alemi istiyorlar!

Dogruyu ğıremiyen inad ednleri

Sonu yokluktu
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23