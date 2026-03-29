CHP teşkilatı raydan çıktı! Fuhuşçu Özkan Yalım’a sloganlı destek

Türkiye son 3 gündür, CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın skandallarını konuşuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlendi. Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

METRESLERİNİ BELEDİYEDE İŞE ALMIŞ

Operasyonun en dikkat çekici anı ise, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alınırken yaşandı. Yalım, Ankara’da lüks bir otelin 902 numaralı odasında yakalandı. Polis ekiplerine kapıyı yarı çıplak halde beline doladığı havluyla açan Yalım’ın yanında 21 yaşındaki S.A vardı. Otel kaydı bulunmayan genç kadının, belediyede aktif SGK kaydı olduğu belirlendi. Yalım’ın yasak ilişki yaşadığı sevgililerini belediye kadrosunda çalışıyor gibi gösterdiği ortaya çıktı. Yalım’ın otelde birlikte yakalandığı S.A’ın yanı sıra A.A'yı da 2024'te yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı, bu kişinin fiilen belediyede görev yapmadığı tespit edildi.

“YA HEP BERABER, YA HİÇ BİRİMİZ” SLOGANI ATILAR

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Uşak Belediyesi binası önünde toplanan CHP’liler Özkan Yalım’a destek çıktı. Toplanan partililer, “Ya hep beraber, ya hiç birimiz” şeklinde slogan atarak fuhuşçu başkana destek oldular. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler ise “CHP teşkilatı raydan çıktı” şeklinde yorumlandı.