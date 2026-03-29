650 km menzil ile yeni elektrikli SUV olay oldu: Uygun fiyatıyla rekabeti kızıştırdı

Elektrikli araç yarışında iddiasını artıran Volkswagen, yeni nesil SUV modeli ID. UNYX 08 ile sahneye çıktı. Çin’de ön satışa açılan model, yaklaşık 30 bin Euro’dan başlayan fiyatıyla hem erişilebilir hem de yüksek teknolojili bir seçenek olarak öne çıkıyor.

TASARIMDA DİJİTAL DÖNEM

16 Nisan’da resmi olarak tanıtılacak olan araç, markanın Çin’e özel geliştirdiği yeni tasarım diliyle dikkat çekiyor. Aydınlatmalı logolar ve 400 LED’li kişiselleştirilebilir animasyon sistemi, aracı adeta “hareketli bir dijital platform”a dönüştürüyor. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki dev gövde ise geniş iç hacmiyle konforu üst seviyeye taşıyor.

Kabin içinde ise teknoloji ön planda. 2.4K çözünürlüklü çift 15 inç ekran ve 3D avatar destekli akıllı asistan, sürüş deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor.

MENZİL VE TEKNOLOJİYLE MEYDAN OKUYOR

Teknik özellikleriyle de dikkat çeken ID. UNYX 08, 800V hızlı şarj altyapısı ve 95 kWh bataryasıyla 650 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu değer, modeli uzun yol performansında da iddialı hale getiriyor.

Güvenlik tarafında ise 11 kamera ve gelişmiş radar sistemleriyle donatılan araç, “hafızalı park” özelliği sayesinde sürücü müdahalesi olmadan kendi kendine park edebiliyor.

Uzmanlara göre Volkswagen’in bu hamlesi, özellikle Çin’deki elektrikli araç rekabetini daha da kızıştıracak ve küresel pazarda yeni dengelerin oluşmasına neden olabilir.