Spor
Spor

Fenerbahçe Kürek Takımı’ndan tarihi başarı!

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Kürek Takımı'ndan tarihi başarı!

Fenerbahçe, Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda kadın ve erkeklerde birinci oldu

Adana'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda kadın ve erkeklerde birinciliği Fenerbahçe Spor Kulübü elde etti.

Seyhan Baraj Gölü üzerindeki durgun su parkurunda düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, 27-29 Mart tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kayıkhane Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Organizasyona 21 kulüpten 300'e yakın sporcu katıldı. Büyükler (kadın/erkek) ve U23 kategorilerinde; tek çifte, iki çifte, iki tek, dört çifte ve sekiz tek sınıflarında yarışlar yapıldı. Para kürek kategorisinde ise 7 erkek ve 6 kadın sporcu mücadele etti. Son yarış sağanak yağış altında gerçekleşirken, bazı sporcular ise yarış sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

FENERBAHÇE DAMGA VURDU

Yarışmada büyük erkekler kategorisinde 888 puanla Fenerbahçe Spor Kulübü birinci olurken, 516 puanla Galatasaray Spor Kulübü ikinci, 410 puanla TED Edirne Koleji Spor Kulübü üçüncü oldu. Kadınlarda ise 500 puanla Fenerbahçe Spor Kulübü birinciliği elde ederken, 238 puanla Galatasaray Spor Kulübü ikinci, 70 puanla Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü üçüncü sırada yer aldı. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödüllerini Adana Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu takdim etti.

