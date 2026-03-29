  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin çamaşır, bulaşık yıkayan, yemek yapabilen ev robotu yerine şimdi de 'robot kurt'unu tanıttı Salataya, çorbaya, hatta ekmeğe dahi eklenebilir: Ne ceviz ne badem bunları koyun! Daha fazla zeka ve lif olacak! Hollanda'da neler oluyor: Noa Lang'da son durum Bu iki besinden kimse asla vazgeçmiyor! Karaciğeri temizliyor, tıkalı damarları açıyor! Müthiş ikili temizlik için yeter Süper Lig'in eski yıldızından şok eden itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Mutfak dolabınızda bekleyen o küçük kavanoz... Doğal antibiyotik meğer bu baharatmış! Kurban Bayramı 2026: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Türkiye’nin en büyük ikinci camisi çocuk sesleriyle şenlendi LASİD'den lastik uyarısı: Mutlaka değiştirilmesi gerekiyor Yağmur yağdı, dere taştı, toprak kaydı! Heyelan sonrası evler tahliye edildi
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Salataya, çorbaya, hatta ekmeğe dahi eklenebilir: Ne ceviz ne badem bunları koyun! Daha fazla zeka ve lif olacak!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Salataya, çorbaya, hatta ekmeğe dahi eklenebilir: Ne ceviz ne badem bunları koyun! Daha fazla zeka ve lif olacak!

Tam bir vitamin deposu olan bu tohumu mutlaka mutfağınızda bir köşeye koymalısınız.

#1
Son yıllarda birçok kişinin beslenme alışkanlığına yerleşen ürünlerden biri de chia tohumu. Besin değeri yüksek ve sağlıklı bir gıda olan chia tohumu iyi bir Omega-3 takviyesi olabilir. Lif içeriği fazla olan chia tohumu aynı zamanda kan şekerinin hızla yükselmesini engeller. İşte chia tohumu tüketmek için sağlıklı nedenler…

#2
Dünyada ve Türkiye'de en hızlı popülerleşen besinlerden biri de chia tohumu. Chia tohumları, kolayca tüketilen besinlerdir ve genellikle smoothies, yoğurt, salatalar, çorbalar ve hatta ekmeklere eklenebilir. Ancak, aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiğini unutmamak önemli, çünkü chia tohumları yüksek miktarda lif içerir ve fazla alındığında sindirim problemlerine yol açabilir.

#3
Zengin Besin Değeri: Chia tohumları, lif, protein, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler (özellikle B vitamini) ve mineraller (örneğin, kalsiyum, magnezyum, demir) açısından oldukça zengindir.

#4
Sindirim Sağlığını Destekler: Yüksek lif içeriği sayesinde chia tohumları, sindirim sistemini düzenler, bağırsak hareketlerini artırır ve kabızlık sorununu azaltabilir. Lif, aynı zamanda mideyi uzun süre tok tutmaya yardımcı olur.

#5
Kalp Sağlığını Korur: Chia tohumları, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir, bu da kalp sağlığı üzerinde olumlu bir etki yapar. Omega-3 yağ asitleri, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürürken, iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırmaya yardımcı olabilir.

#6
Kan Şekerini Düzenler: Chia tohumları, kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir. Yüksek lif ve protein içeriği sayesinde, kan şekerinin hızla yükselmesini engeller ve enerji seviyelerini stabil tutar.

#7
Kemik Sağlığını Destekler: Chia tohumları, yüksek kalsiyum, magnezyum ve fosfor içeriği sayesinde kemik sağlığını destekler. Kalsiyum, kemik yoğunluğunu koruyarak osteoporoz riskini azaltabilir.

#8
Antioksidanlar İçerir: Chia tohumları, serbest radikallerle savaşan ve vücudun yaşlanma sürecini yavaşlatan antioksidanlar içerir. Bu özellik, hücrelerin zarar görmesini engellemeye yardımcı olur.

#9
Ağırlık Kontrolüne Yardımcı Olur: Yüksek lif içeriği, tokluk hissi yaratır, bu da porsiyon kontrolünü artırarak aşırı yemeği engelleyebilir. Ayrıca, chia tohumları su ile birleştiğinde şişerek hacim kazanır, bu da midenin dolmuş hissi yaratmasına yardımcı olur.

#10
Beyin Fonksiyonlarını Destekler: Omega-3 yağ asitleri, özellikle DHA ve EPA, beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Chia tohumları, bu sağlıklı yağları sağlamak için iyi bir kaynaktır, bu da beyin fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olabilir.

#11
Cilt Sağlığını İyileştirir: Antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri, cildin daha sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olabilir. Chia tohumları, ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir ve nem dengesini koruyabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23