Hollanda'da neler oluyor: Noa Lang'da son durum
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçında ciddi bir sakatlık geçiren Noa Lang'ın Hollanda kampındaki son durumu belli oldu.
Liverpool maçında sağ el baş parmağından ciddi şekilde sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Noa Lang Hollanda milli takım kampına katılmıştı. Norveç maçında forma giyemeyen Noa Lang'ın yeni maçta Ekvador maçında yer alıp almayacağı merak ediliyordu.
Telegraaf'ta yer alan habere göre Lang'ın Ekvador maçında süre alması bekleniyor.
Hollanda ile Ekvador arasında oynanacak hazırlık maçı 31 Mart Salı akşamı TSİ 21:45'te başlayacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23