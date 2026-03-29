Mehmet Metiner yine ‘büyük oyun’u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var!

Irak Kürdistan Bölgesi’ne yönelik artan füze ve dron saldırıları ile Mesud Barzani’nin ofisi ve Neçirvan Barzani’nin konutunun hedef alınmasına Türkiye tepki gösterirken eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Erbil’in yalnız olmadığını vurguladı.

Kürdistan Bölgesi’nin Türkiye için taşıdığı manevi ve stratejik öneme dikkat çeken Metiner, "Herkes bilsin ki Erbil, yürek coğrafyamızın aziz bir parçasıdır. Erbil’e ve oradaki Kürt kardeşlerimize kim saldırırsa onların karşısında yekvücut oluruz. Kürtler bu savaşın ne müsebbibidirler ne de tarafıdırlar. Kürtler ABD-İsrail saldırganlığının karşısındadırlar."

TÜRKİYE’DEKİ BARZANİ DÜŞMANLIĞI TESADÜF DEĞİL

Metiner, Erbil’e fiziki saldırılar sürerken Türkiye’deki bazı televizyon kanallarında Kürdistan Bölgesi’ne karşıt söylemleri de sert bir dille eleştirdi. Bu durumun bir operasyon olduğunu savunan Metiner, şu ifadeleri kullandı: "Erbil’in ve Erbil’deki liderlerin evlerinin saldırıya uğradığı günde Türk televizyonlarında Barzani düşmanlığının köpürtülmek istenmesine herkes dikkat etmelidir. Bu tesadüfle izah edilebilecek bir durum değildir. Bu akılsızlık, Türk-Kürt ittifakının ezelden ebede taşınmak istendiği bir süreçte yapılıyorsa, bunu yapanların nasıl bir aparat olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. Türkiye, Erbil’e sahip çıkmalı ve bu süreçte Erbil yönetimine düşmanlık eden kirli akıl sahiplerine hiçbir surette itibar etmemelidir. Erbil üzerinden ateşin nasıl içimize salınmak istendiğini ve ‘Terörsüz Türkiye’ projesinin nasıl sabote edilmek istendiğini bilerek herkesi Erbil’e ve sürece sahip çıkmaya çağırıyorum."