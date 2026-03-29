Selde 4 saat boyunca dala tutunarak hayatta kaldı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde taşan çayda akıntıya kapılan bir kişi, dal parçalarına 4 saat boyunca tutunarak hayatta kaldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Mergen Çayı'nın taşması sonucu suda mahsur kalan sürücü, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Y.H'nin kullandığı otomobil Arslanlı Mahallesi Mergen Çayı mevkisindeki köprünün altından geçerken sağanak nedeniyle taşan çay sularının içinde kaldı.
Sürüklenen araçtan çıkmayı başaran Y.H. ağaç parçalarına tutundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
AFAD'ın lastik botla çaya indiği kurtarma çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü. Kurtarılan Y.H. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.