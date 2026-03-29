MHP’li Akçay’dan Terörsüz Türkiye uyarısı: Aşırı talepler olursa..!

Talat Atilla ile Memleket’e bu hafta Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay oldu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Akçay, "İki ana başlık altında toplamak mümkün: Birincisi, terör örgütü ve teröristlerin silah bırakma hususu; ikincisi bundan bağımsız olarak demokrasimizi güçlendirecek hukuki düzenlemeler. Birinci başlık, terör örgütü mensuplarına yönelik yapılacak düzenlemeler, terör örgütünün lağvedilmesi, silahlarını teslim etmesi ve tüm unsurlarıyla ortadan kalkmasını kapsıyor. Komisyondaki orta rapor herkesin ortak görüşüdür. Aşırı talepler süreçte ters etki yaratır" dedi.

KAYYIM SADECE DEM PARTİ İLE ALAKALI DEĞİL

Kayyımlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Akçay; "Kayyımluk müessesi var. Bazı belediyelere bu terör örgütüyle iltisaklı olması nedeniyle kayyımlar atanmıştı. Kayyımlar genellikle mülki idare amirlerinden atandı. Bu yapılacak düzenlemede ilk başlıkta kayyım atamaktan ziyade görevden uzaklaştıran belediye başkanının yerine belediye meclisi üyeleri tarafından bir üyenin seçimiyle gerçekleşmesinin sağlanması söz konusu olacak.

Sadece DEM Parti ile alakalı değil. Bu durum en çok DEM Parti’ye kayyım atanmış olabilir ama geçmişte baktığımızda diğer bütün partilerden seçilen belediye başkanlarının yerine de kayyım atanması söz konusu. Yaklaşık 6-7 yıldır devam eden bir durum."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Erkan Akçay, Talat Atilla'nın ABD/İsrail-İran shattındaki gelişmeleri görerek mi MHP'nin "Birlik" çağrısı ve Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasına etkili oldu mu? sorusuna şu cevabı verdi; "Terörsüz Türkiye sürecinin başlatılmasındaki faktörlerden birisi tabii ki bu süreç. Bölgemizde yaşananlara baktığımı zaman Türkiye'ye yönelik muhtemel tehditleri görmemek için kör olmak lazım. İç çepheler güçlendirilmeli. 50 yıla yakındır terör belasıyla uğraşmış terörü ülkemizin gündeminden çıkarmak gerekir" ifadelerini kullandı.

ASIL ANKET SEÇİM SANDIKLARIDIR

Akçay, anketlere ilişkin de; "Bütün ülke gündemini, dünya meselelerini, her şeyi takip ediyorum; ama takip edip de ilgilenmediğim, önemsemediğim tek şey anketler. Benim kendi anketim var, partimizin kendi anketi var.

Sahadayız, milletimizle birlikteyiz, seçim bölgelerimizdeyiz, vatandaşlarımızlayız. Hiçbir vatandaşımız gerek telefonla gerekse sahada görüşlerini söylemekten sakınmaz" dedi.