Ahmet Hakan belediye çalışanıyla otelde basılan CHP’li başkanı yazdı: Ne izansız, ne şuursuz adammış! Bunu yapan adam her şeyi yapar!

Ahmet Hakan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

UŞAK Belediye Başkanı Özkan Yalım, bir otel odasında gözaltına alındı.

Ayyuka çıkan şu iddiaları hepimiz biliyoruz:

- Otele kayıt yaptırmamış genç bir kadın da otel odasındaydı.

- Polisler, kayıt olmadığı için bu kadının orada olduğunu bilmiyorlardı.

- Odadaki 21 yaşındaki kadın, Uşak Belediyesi’nin bir çalışanıydı.

Tekrar söylüyorum:

57 yaşındaki bir belediye başkanı ile 21 yaşındaki bir belediye çalışanı arasındaki ilişki...

Rızayla, özel hayatla açıklanamaz. “Bize ne diyerek” geçiştirilemez. Çünkü burada güç kullanımı var, nüfuz kullanımı var.

Polis kamerası görüntülerinin servis edilmesi falan...

Tabii ki sorundur.

Ancak Başkan Yalım’ın kahramanı olduğu rezalet, çok daha büyüktür.

Ben Özgür Özel’in Uşak Belediye Başkanı’na çok esaslı bir tepki göstermesini bekliyordum.

Çanakkale Mitingi’nde yaptığı konuşmada maalesef böyle bir tepki göremedim.

SEN NE SORUMSUZ BİR ADAMSIN

Arada “utandım, özür dilerim, gereğini yaparız” falan dese de...

Esas mesele olarak “polis kamerası görüntülerinin servis edilmesini” gösterdi Özgür Özel.

Polis kamerası görüntülerinin servis edilmesine tepki göstermesi tabii ki hakkıdır.

Ama aynı oranda ve şiddette Belediye Başkanı Özkan Yalım’a da tepki göstermeliydi.

Mesela şöyle şeyler söylemeliydi:

- Biz burada dişe diş mücadele verirken sen belediyende çalışan 21 yaşındaki genç kızı Ankara’ya otel odasına nasıl götürürsün?

- Sen ne sorumsuz bir adamsın?

- Belediye başkanlığı makamını kullanarak emrinde çalışan 21 yaşındaki bir genç kızla birlikte olmayı nasıl içine sindirirsin?

- Bunu yapan bir adam her şeyi yapar. Uşak halkı sana nasıl güvenecek? Biz sana nasıl güveneceğiz?

- Şu andan itibaren partimizden kesin ihraç talebiyle seni disipline veriyorum.

Maalesef Özgür Özel, bunların hiçbirini söylemedi.

HAVLUYLA KAPI AÇMAK

TIK tık tık.

Polisler, Uşak Belediye Başkanı Yalım’ın otel odasının kapısını çalıyorlar.

Fakat o da ne?

Başkan Yalım, üzerinde sadece bir havluyla kapıyı açıyor.

Oda servisi gelse bile insan o halde kapıyı açmaz.

Ne aymaz, ne izansız, ne şuursuz adammış bu Özkan Yalım.

UŞAK’TAKİ DEMOKRASİ ÇADIRI

UŞAK Belediyesi’nin önüne demokrasi çadırı kurmuşlar.

Başkan Özkan Yalım’ı savunuyorlar.

Kimse kusura bakmasın:

- Bu çadırın algısı asla “Demokrasi Çadırı” olmaz.

- Bu çadırın algısı olsa olsa “Havlu Çadırı” olur.

İnsan hiç değilse algının böyle olacağını düşünüp girmez bu çadır madır işlerine.