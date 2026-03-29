A101'de elektrikli kamyonet satışı başladı: 250 bin lirayı veren anahtarı kapıyor!

A101 market zinciri, Nisan ayı başı itibarıyla müşterilerine sunduğu 'Aldın Aldın!' kampanyası kapsamında, perakende sektöründe nadir görülen bir ürün olan elektrikli kamyoneti satışa sunuyor. 2 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak bu kampanya, özellikle elektrikli araç meraklıları ve küçük işletme sahipleri için dikkat çekici fırsatlar içeriyor.

Kampanyanın en dikkat çeken ürünü şüphesiz Volta VMP1-4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet. Bu araç, ₺249.990 fiyat etiketiyle A101 mağazalarında ve online platformlarda satışa çıkıyor. Lityum-iyon (LFP) bataryası ve 4kW gücündeki motoruyla dikkat çeken kamyonet, tam şarjla yaklaşık 70-110 km menzil sunabiliyor. 655 kg taşıma kapasitesi ve hidrolik direksiyon sistemiyle pratik bir kullanım vadeden araç için, 300 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere peşin fiyatına 6 taksit imkanı da bulunuyor. Ek olarak, aracın renginin değişkenlik gösterebileceği ve tescil işlemlerinin müşteri tarafından yapılması gerektiği de belirtiliyor.

Kamyonetin yanı sıra, iki tekerlekli ulaşım araçları da kampanyada yer alıyor:

Revolt RSX4 125 CC Maxi Scooter: Şehir içi ve uzun yol kullanımları için uygun olan bu scooter, ₺59.990 fiyatla satışta. 125 cc motor hacmine sahip araç, LED far ve stop lambalarıyla modern bir görünüme sahip.

APEC 125 CC Benzinli Motosiklet: Daha klasik bir motosiklet arayanlar için APEC markalı bu model, ₺39.990 fiyatıyla alternatif sunuyor. Euro 5+ emisyon standardına uyumlu olan motosiklet, 5.3 L yakıt tankı kapasitesine sahip.

Motosiklet ve kamyonet alımlarında tescil işlemleri ve plaka çıkarma sorumluluğunun müşteriye ait olduğu vurgulanıyor.

Kampanya kapsamında ayrıca mutfak gereçlerinden ev tekstiline, temizlik ürünlerinden kişisel bakıma kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler de bulunuyor. (Bu ürünlerin detayları diğer katalog sayfalarında yer almaktadır: Örn. Kiwi Çay Makinesi ₺1.599, Onvo Blender Seti ₺1.899, Regal Dik Süpürge ₺1.599, Philips Şarjlı Süpürge ₺11.499, 4 Kişilik Masa Takımı ₺7.799 gibi).