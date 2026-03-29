Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Mersin’de vazife başında geçirdiği trafik kazası sonrası şehadete yürüyen kahraman polis memurumuz Serkan Ünal’ın kederli ailesine taziye mesajı gönderdi. Devletin zirvesinden yükselen bu vefa sadası, şehidimizin ailesine güç verirken; Başkan Erdoğan’ın "Vatan sağ olsun" mesajı, milli birliğimizin sarsılmaz kalesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ünal'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Milli iradenin tecellisi ve ümmetin umudu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’de ekip aracıyla geçirdiği elim kaza sonucu kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehitlik mertebesine erişen polis memuru Serkan Ünal’ı unutmadı. Şehidimizin ailesine ulaştırılan taziye mesajında Erdoğan; evladını vatan toprağına emanet eden acılı aileye sabr-ı cemil dilerken, şehidimizin aziz hatırasının devletin sinesinde ebediyen yaşayacağını vurguladı.
Her fırsatta "Şehitlerimizin emanetleri, bizim baş tacımızdır" diyen Başkan Erdoğan, gönderdiği mesajla Serkan Ünal’ın ailesinin acısını paylaştı. Kırıkkale’nin Kazmaca köyünde defnedilen şehidimizin babası, eşi ve özellikle 7 yaşındaki oğlu İdris Bartu’nun metaneti tüm Türkiye’yi duygulandırırken, Cumhurbaşkanlığı makamından gelen bu mesaj, devletin her daim mazlumun ve mağdurun yanında olduğunun en somut göstergesi oldu.
