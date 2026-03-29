CHP’nin ahlaksız trolleri fuhuşçu Özkan Yalım’a akıl verdi: ‘Otelde ne işin var, daire tutmak çok mu zordu’

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresi ile otel odasında basılmasının ardından, CHP cenahından yükselen sesler ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti. Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Emre Akkaya isimli trol, belediye kasasından dönen fuhşu ve ahlaksızlığı kınayacağına; ‘Neden daire tutmadın, otel kayıtları emniyete gidiyor’ diyerek rezilliğin çıtasını arşa çıkardı. Haramı değil, enselenmeyi dert edinen bu kokuşmuş zihniyet, CHP’nin ahlak anlayışını bir kez daha ifşa etti!

Müslüman Anadolu’nun değerlerine savaş açan CHP zihniyeti, Uşak’taki ‘uçkur’ skandalıyla bir kez daha suçüstü yakalandı. Ancak bu rezaletten daha vahim olanı, partinin trollerinin takındığı tavır oldu. İmamoğlu’nun gözdesi Emre Akkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 57 yaşındaki bir adamın evladı yaşındaki kızla yaşadığı gayrimeşru ilişkiyi değil, bu ilişkinin "emniyet kayıtlarına girmesini" eleştirdi. ‘Cahil misin, saf mısın?’ diyerek Özkan Yalım’a çıkışan trol, aslında CHP belediyeciliğinin arkasında nasıl bir ‘gizli kapaklı rezalet’ kültürü yattığını itiraf etmiş oldu.

‘DAİRE TUTSAYDIN’ DİYEREK FUHŞA YOL GÖSTERDİLER

CHP’li trolün ‘Arada bir gideceğin daire tutmak çok mu zor?’ ifadeleri, partinin içinde bulunduğu ahlaki çöküşün belgesi niteliğinde. Haramı helal kılan, zinayı ‘hata’ değil "yakalanma riski" olarak gören bu zihniyet; iktidara yürüme hayalleri kurarken, halka vaat ettikleri ‘özgürlüğün’ aslında ‘gizli fuhuş ve ahlaksızlık özgürlüğü’ olduğunu açıkça beyan etti. Hükümeti ‘açık aramakla’ suçlayan bu ahlaksızlar, kendi pisliklerini örtmek için her türlü kumpası ve gizliliği meşru görüyor.

MİLLET BU REZİLLİĞİ UNUTMAZ

Belediyenin imkanlarını, makamını ve gücünü genç kızları istismar etmek için kullanan bir başkana ‘Daha dikkatli zina yap’ aklı verenlerin, bu ülkeye verebileceği hiçbir değer yoktur. ‘24 yıldır kök salmış bir yapı var’ diyerek milli iradeyi karalayan CHP trolleri, aslında kendi pisliklerinin kokusundan korktuklarını itiraf ediyorlar. Milletimiz, otel odalarında basılan başkanları da, onlara ‘ev tut’ diye akıl veren ahlak yoksunu trolleri de asla affetmeyecektir.