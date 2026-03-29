Çin çamaşır, bulaşık yıkayan, yemek yapabilen ev robotu yerine şimdi de 'robot kurt'unu tanıttı
Çin çamaşır, bulaşık yıkayan, yemek yapabilen ev robotu yerine şimdi de 'robot kurt'unu tanıttı

Çin çamaşır, bulaşık yıkayan, yemek yapabilen ev robotu yerine şimdi de 'robot kurt'unu tanıttı.

Foto - Çin çamaşır, bulaşık yıkayan, yemek yapabilen ev robotu yerine şimdi de 'robot kurt'unu tanıttı

Bu robotlar, simüle edilmiş kentsel savaş senaryolarında sürüler halinde hareket ediyor.

Foto - Çin çamaşır, bulaşık yıkayan, yemek yapabilen ev robotu yerine şimdi de 'robot kurt'unu tanıttı

Çin, bu robotun simüle edilmiş bir kentsel savaş ortamında çalıştığını gösteren ilk görüntüleri yayınladı. CCTV tarafından bildirilen bu bilgi, Doğu Asya ülkesinin otomatik savaş alanı teknolojisinde önemli bir ilerlemeyi işaret ediyor.

Foto - Çin çamaşır, bulaşık yıkayan, yemek yapabilen ev robotu yerine şimdi de 'robot kurt'unu tanıttı

Bu robotlar Çin Askeri Lojistik Otomasyon Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir. Önceki nesle kıyasla, zorlu ortamlarda çalışabilmeleri için fiziksel yapıları güçlendirilmiştir. Ayrıca, yapay zekâ beyinleri önemli ölçüde geliştirilerek daha akıllı ve otonom kararlar alabilmeleri sağlanmıştır. Grup halinde koordinasyon yetenekleri de belirgin şekilde iyileştirilmiştir.

Foto - Çin çamaşır, bulaşık yıkayan, yemek yapabilen ev robotu yerine şimdi de 'robot kurt'unu tanıttı

Silahlanma açısından, yeni nesil kurt robotları, yüksek yoğunluklu kentsel çatışma senaryolarında düşman ateşini bastırmak için mikro füzeler ve el bombası fırlatıcılarla donatılabilir. Saatte 15 km'ye varan hızlarda hareket ederler, kendi harita verilerini oluştururlar, sürü içinde gerçek zamanlı olarak bilgi paylaşırlar ve hassas saldırılar gerçekleştirmek için dronlarla koordinasyon sağlarlar.

Foto - Çin çamaşır, bulaşık yıkayan, yemek yapabilen ev robotu yerine şimdi de 'robot kurt'unu tanıttı

Sürüdeki her robotun özel bir rolü vardır. Keşif birimi bilgi toplar ve 2 km'ye kadar mesafeden komuta merkezine görüntü iletir. Saldırı birimi, hedefleri imha etmek için keşif verilerini kullanır. Lojistik birimi, ön cepheleri desteklemek için yaklaşık 20 kg malzeme ve mühimmat taşır. Bu rol yapma yapısı, gerçek bir savaş alanındaki askerlerin taktiklerine benzer koordineli taktiklere olanak tanır. Kontrol sistemi de önemli ölçüde geliştirildi. Operatörler, veri eldiveni aracılığıyla sesli komutlar veya jestler kullanarak robotu kontrol edebiliyor ve böylece savaş alanında gerçek zamanlı insan-makine işbirliği sağlanabiliyor.

Foto - Çin çamaşır, bulaşık yıkayan, yemek yapabilen ev robotu yerine şimdi de 'robot kurt'unu tanıttı

Çinli bir askeri uzman Global Times'a verdiği demeçte, bu insansız sistemin birçok tehlikeli cephe görevini üstlenebileceğini, gerçek zamanlı savaş alanı farkındalığını artırabileceğini ve kentsel savaşta hem operasyonel esnekliği hem de psikolojik caydırıcılığı geliştirebileceğini söyledi. Kurt benzeri robotlar, ateş gücünün ötesinde, geleneksel yöntemlerle etkisiz hale getirilemedikleri için düşman üzerinde moral bozucu bir etkiye de sahip.

Foto - Çin çamaşır, bulaşık yıkayan, yemek yapabilen ev robotu yerine şimdi de 'robot kurt'unu tanıttı

Dünya genelinde birçok ülke de benzer teknolojiler üzerinde araştırmalar yapıyor. ABD'de Boston Dynamics, öncelikle gözetleme, denetim ve lojistik amaçlı dört ayaklı robot Spot'u geliştirdi. ABD ordusu silahlı robot platformlarını test etmiş olsa da, tam otomatik savaş sistemlerine karşı daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Kurt robotu ilk olarak Kasım 2024'te Zhuhai Havacılık ve Uzay Fuarı'nda ortaya çıktı ve ardından Eylül 2025'te bir askeri geçit törenine katıldı. Yeni duyurulan nesil, tek başına hareket eden bir birimden koordineli bir sürüye geçişi işaret ediyor; uzmanlar bu eğilimin yakın gelecekte kara savaşlarını yeniden şekillendireceğine inanıyor.

