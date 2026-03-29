Çin çamaşır, bulaşık yıkayan, yemek yapabilen ev robotu yerine şimdi de 'robot kurt'unu tanıttı.

Dünya genelinde birçok ülke de benzer teknolojiler üzerinde araştırmalar yapıyor. ABD'de Boston Dynamics, öncelikle gözetleme, denetim ve lojistik amaçlı dört ayaklı robot Spot'u geliştirdi. ABD ordusu silahlı robot platformlarını test etmiş olsa da, tam otomatik savaş sistemlerine karşı daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Kurt robotu ilk olarak Kasım 2024'te Zhuhai Havacılık ve Uzay Fuarı'nda ortaya çıktı ve ardından Eylül 2025'te bir askeri geçit törenine katıldı. Yeni duyurulan nesil, tek başına hareket eden bir birimden koordineli bir sürüye geçişi işaret ediyor; uzmanlar bu eğilimin yakın gelecekte kara savaşlarını yeniden şekillendireceğine inanıyor.