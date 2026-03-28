Fatih Altaylı CHP'den umudu kesti: Bunlar Cumhuriyeti değil saat bile kuramaz

CHP mide bulandıran rezaletlerle gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı.

Rüşvet ve ihaleye fesat iddialarıyla hakkında işlem başlatılan CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara’daki lüks otelde iki sevgilisinden biri olduğu öne sürülen 21 yaşındaki belediye personeliyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın sözleri yeniden gündem oldu

Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanmasının ardından CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın sözleri yeniden gündem oldu.

"Ben bu CHP'den gerçekten bıktım" diyen Altaylı'nın ifadeleri şöyle:

"Bıktım bunlardan ben, ben bu CHP'den gerçekten bıktım.

Birtakım sağcılar vardır. Bu halk partisi filan derlerdi. Ben de ya kardeşim ne alıp veremediğiniz var Cumhuriyeti kuran parti derdim.

Cumhuriyeti Atatürk kurmuş, bunlar varya saat kuramazlar saat."