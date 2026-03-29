ABD’ye kara operasyonu mesajı! ‘Adamlarımız sizi ateşe vermek için bekliyor'
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin gizli kara operasyonu iddialarına tepki gösterdi: “Adamlarımız, askerleri karaya çıkarken ateşe vermeye hazır.” açıklamasını yaptı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin kara operasyonu için hazırlık yaptığı iddialarına ilişkin, "Düşman açıkça müzakere mesajı verirken, gizlice bir kara saldırısı planlıyor. Adamlarımız, onları ateşe vermek için ABD askerlerinin karaya gelmesini bekliyor" dedi.