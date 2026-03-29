‘CHP’nin sesi’ partisinin fuhuşçu başkan kararını açıkladı: Yarına kadar vakti var!

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında Ankara’da düzenlenen operasyonla alınırken kaldığı otel odasında 21 yaşındaki belediye işçisiyle fuhuş yaptığı da ortaya çıkmıştı.

ÖZGÜR ÇARK ETMİŞTİ

Özgür Özel, 60 yaşına yaklaşan belediye başkanının 21 yaşındaki işçisiyle otelde basılmasından dapha çok gözaltına alınma görüntülerinin basına servis edilmesine kızmıştı. Ancak daha sonra çark ederek özür de dilemişti.

'CHP'NİN SESİ' FLAŞ BAŞLIĞIYLA DUYURDU

CHP yandaşlığı nedeniyle ‘CHP’nin sesi’ olarak anılan gazeteci Uğur Dündar ise CHP yönetiminin Yalım’la ilgili aldığı iddia edilen kararı ‘Flaş’ başlığıyla paylaştı. Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP karar organının yarın yapacağı toplantıda, o saate kadar kendisi istifa etmediği takdirde 'partiden kesin ihraç talebiyle' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek" ifadelerini kullandı.