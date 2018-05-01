Babet ayakkabı giyenler dikkat!

Ancak uzmanlar babet ayakkabıların sanıldığı gibi sağlıklı bir ayakkabı çeşidi olmadığını belirtiyorlar, ayrıca topuk kısmının yere direk temas etmesi yüzünden topuk dikeni gibi hastalıklara da neden olabileceğini vurguluyorlar.

İŞTE BABET AYAKKABILARIN ZARARLARI

Babet ayakkabı sık kullanıldığında kişinin vücudunda fiziksel bozulmaya neden olur. Yürüme esnasında vücut topuklara baskı yapar, böylece vücudun bütün ağırlığı ayak bileklerine iner. Bu durum da kalça ve bel kemiğinde bozulmalar meydana gelirken, omurga eğriliği ve bel fıtığı gibi hastalıklar da ortaya çıkar.

Aynı zamanda babet ayakkabılar, ayak tabanında kalınlaşmaya ve yürüyüşte şekil bozukluğuna da sebep olabilir. Ayak tabanı sürekli düz bastığından yürürken dizler baskıya uğrar ve bu da diz kemiğinde zamanla eğrilme yapar.

Uzmanların vurguladığı bir diğer durum ise kaliteli yerlerde üretilmeyen babet ayakkabılardır. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen maddelerle üretilen babet ayakkabı; parmak arası enfeksiyonu ve mantar gibi çeşitli cilt problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olur.