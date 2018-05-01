Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Babet ayakkabı giyenler dikkat!

Babet ayakkabılar düz taban ve daha konforlu olduğu için diğer ayakkabılara oranlara daha çok tercih edilmektedir. Havaların ısınmasıyla beraber mağazalarda yerini almaya başlayan babet ayakkabıların, insan sağlığına zararlı olduğunu biliyor muydunuz?

01 Mayıs 2018 Salı 12:07
Babet ayakkabı giyenler dikkat!

Ancak uzmanlar babet ayakkabıların sanıldığı gibi sağlıklı bir ayakkabı çeşidi olmadığını belirtiyorlar, ayrıca topuk kısmının yere direk temas etmesi yüzünden topuk dikeni gibi hastalıklara da neden olabileceğini vurguluyorlar.

İŞTE BABET AYAKKABILARIN ZARARLARI

Babet ayakkabı sık kullanıldığında kişinin vücudunda fiziksel bozulmaya neden olur. Yürüme esnasında vücut topuklara baskı yapar, böylece vücudun bütün ağırlığı ayak bileklerine iner. Bu durum da kalça ve bel kemiğinde bozulmalar meydana gelirken, omurga eğriliği ve bel fıtığı gibi hastalıklar da ortaya çıkar.

Aynı zamanda babet ayakkabılar, ayak tabanında kalınlaşmaya ve yürüyüşte şekil bozukluğuna da sebep olabilir. Ayak tabanı sürekli düz bastığından yürürken dizler baskıya uğrar ve bu da diz kemiğinde zamanla eğrilme yapar.

Uzmanların vurguladığı bir diğer durum ise kaliteli yerlerde üretilmeyen babet ayakkabılardır. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen maddelerle üretilen babet ayakkabı; parmak arası enfeksiyonu ve mantar gibi çeşitli cilt problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olur.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 12:07
  1. babet ayakkabı
  2. ayakkabı
  3. sağlık
  4. yaşam
  5. kadın
  6. vücud

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    24 Haziran seçimleri için ilk başvuru yapıldı
    1. 24 Haziran seçimleri için ilk başvuru..
    2. KİPTAŞ’ın ucuz ev hamlesi sürecek
    3. Kamalak’tan polise suç duyurusu
    4. Elon Musk'a ağır darbe! Görevden..
    5. Nevşin Mengü algı yapmaya çalıştı,..
    6. ABD Suriye’de kaybetti! Dengesi fena..
    7. Emniyet açıkladı: Çok sayıda gözaltı var
    8. 12 milyon konut sahibi heyecanlı! İmar..
    9. Takımda kalıyor mu? Fenerbahçe'den..
    10. Bekir Coşkun'dan skandal 1 Mayıs..
    11. Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye görüşmesi
    12. Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    13. MÜSİAD’ın SAMEKSİ 0.9 artışla 53.7’ye..
    14. Babet ayakkabı giyenler dikkat!
    15. IKEA Kartal mağazası 4 Mayıs’ta açılıyor
    16. Seçim öncesi Gülen’in gözden kaçan..
    17. Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması:..
    18. Isparta'da şenliği fırsat bilen..
    19. Düğünde feci cinayet! Damadı kalbinden..
    20. Türkiye’de hibrit araç satışı hızla..
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı