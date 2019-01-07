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Babel'den Burak Yılmaz'a övgü

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni transfer Burak Yılmaz'ın Süper Ligi iyi tanıdığını ve takıma çok katkısı olacağını söyledi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 23:56
Babel'den Burak Yılmaz'a övgü

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. BJK TV'ye konuşan Babel, takım olarak ikinci yarıya istekli hazırlandıklarını belirtti.

"Bu durumu değiştirebiliriz"

İlk yarıdaki performans düşüklüğüne değinen yıldız futbolcu, "Bunun cevabını bilemiyoruz. Ama bu durumu değiştirebiliriz. Herkes çok hırslı ve istekli." dedi.

"Burak ligi iyi tanıyor"

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hollandalı futbolcu, "Hücumda katkı yapabilecek bir oyuncu lazımdı. Çok deneyimli bir oyuncu ve Türkiye ligini iyi biliyor. Mutlaka bir katkısı olacaktır." şeklinde konuştu.

"VAR sistemini destekliyorum"

Ligimize bu sezon gelen VAR sistemi hakkında konuşan Ryan Babel, "Tamamen destekliyorum. İyi bir sistem. Doğru kararlar verilmesinden emin olmanızı sağlıyor. Bizde oyun çok duruyor. Ama yine de tamamen destekliyorum sistemi." ifadelerini kullandı.

Milli takım yorumu

Son olarak Milli takımını değerlendiren golcü futbolcu, "Hollanda'nın global anlamda ait olduğu yere gelebilmesi için takım doğru yolda. Çok iyi işler yaptık. Yeni bir yolculuk bu. Gelişime çok açık, potansiyeli çok yüksek bir oyuncu grubu var." diyerek sözlerini noktaladı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 23:56
  1. Ryan Babel
  2. Beşiktaş

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