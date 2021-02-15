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Dünya Babekir Zebari: Türkiye operasyon yapacak
Dünya

Babekir Zebari: Türkiye operasyon yapacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Askeri Danışmanı Babekir Zebari, Türkiye'nin Kandil ve Sincar'a yönelik yeni operasyonlar yapacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 14:40:00 -
Babekir Zebari: Türkiye operasyon yapacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Askeri Danışmanı Babekir Zebari, Türkiye'nin Sincar ve Kandil bölgelerinde de Gara harekatına benzer operasyonlar yapabileceğini söyledi.

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw haber ajansına konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı'nın Askeri Danışmanı Babekir Zebari, Kürt yönetiminin operasyonlardan haberdar olmadığını söyledi.

"Türkiye hedefine ulaştı ve PKK'ya zarar verdiğini söyleyebiliriz" diyen komutan Zebari, "Ancak verilen zararın bilançosunu tam olarak bilmiyoruz. Türkiye, Sincar ve Kandil gibi yerlerde de buna benzer operasyonlar düzenleyebilir" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 10 Şubat’ta Pençe Kartal-2 adında bir operasyonu başlatmıştı.

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