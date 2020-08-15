Bab'da bombalı saldırı: 1 SMO askeri şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Bab ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na ait araçta bir patlama meydana geldi. Terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından gerçekleştirildiği bildirilen saldırıda bir SMO askeri şehit oldu.
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolünde bulunan Bab ilçesinde bir patlama yaşandı. SMO'ya ait araca yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 1 SMO askeri şehit oldu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre saldırı terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildi.
Öte yandan dün Cerablus ilçesinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybetmiş, 6 sivil de yaralanmıştı.