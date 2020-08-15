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Dünya

Bab'da bombalı saldırı: 1 SMO askeri şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Bab ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na ait araçta bir patlama meydana geldi. Terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından gerçekleştirildiği bildirilen saldırıda bir SMO askeri şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 16:47:00 -
Bab'da bombalı saldırı: 1 SMO askeri şehit oldu

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolünde bulunan Bab ilçesinde bir patlama yaşandı. SMO'ya ait araca yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 1 SMO askeri şehit oldu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre saldırı terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildi.

Öte yandan dün Cerablus ilçesinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybetmiş, 6 sivil de yaralanmıştı.

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