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Babasıyla aynı kaderi paylaşan şehit güvenlik korucusu toprağa verildi

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede, 26 yıl önce şehit olan babasıyla aynı gün şehadete eren güvenlik korucusu Abdullatif Emen'in cenazesi, babasının mezarının yanına defnedildi

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:26
Babasıyla aynı kaderi paylaşan şehit güvenlik korucusu toprağa verildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak babasının ölüm yıl dönümünde 37 yaşında şehit olan güvenlik korucusu Abdullatif Emen, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Emen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Mardin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ömerli ilçesinin Kayaüstü Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin cenazesi katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

Törende, şehidin ailesi ve yakınları Kürtçe ve Arapça ağıtlar yaktı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, helallik alınarak aynı kaderi paylaştığı şehit babasının mezarının yanında toprağa verildi.

Abdullatif Emen'in çocukları ise defin sırasında bulunanlardan ağlamamalarını istedi.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, şehidin dedesi Şemsettin Emen ve köy muhtarı olan amcası Abdülhamit Emen'e Türk bayrağı verdi.

Bayrağı alan Abdülhamit Emen, bayrağı bir ömür muhafaza edeceğini belirterek, "Kanımın son damlasına kadar koruyacağıma namus sözü veriyorum." dedi.

Şehidin dedesi Şemsettin Emen de yetkililere ve törene katılan herkese teşekkür etti.

Törenin ardından şehidin ailesi, köyde taziyeleri kabul etti.

Burada bir konuşma yapan şehidin amcası Masum Emen, dış mihrakların ülkede terör eliyle fitne, fesat yaymaya çalıştığını söyledi.

Herkesin bu konuda uyanık olması gerektiğini ve vatan müdafaası için her zaman hazır olduklarını belirten Emen, "Vatanımız, dinimiz, bayrağımız sağ olsun. Yeter ki vatanımız bölünmesin. Oyunlara gelmeyelim. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Hepimiz bu vatan uğruna şehit olmaya hazırız. Rabb'im şehit oğlunun şehadetini kabul etsin." diye konuştu.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir de 10 gün içinde 4 şehidi toprağa verdiklerini dile getirdi.

Kutsal vatan toprağı uğruna her zaman şehit olmaya hazır olduklarını belirten Kandemir, şöyle konuştu:

"Davamızdan vazgeçmeyeceğiz, bayrağımız için devletimiz için milletimiz için ne gerekiyorsa elimizden gelini yapacağız. Terörle mücadelede kararlıyız. Babası 26 yıl önce PKK terör örgütü tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı sonucu şehit olmuştu. Babasının şehadet yılında şehidimiz Hakk'a yürüdü. Allah şehidimize rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin."

Törene, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Çelik, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Ömerli'de 4 Eylül'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın babası Alaaddin Acar, Ömerli'de 8 Eylül'de şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı'nın babası Abidin Başçı, AK Partili Belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende sık sık, "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde, 7 Eylül'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Şafak 127 Operasyonu"nda teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuş, güvenlik korucusu Abdullatif Emen de ağır yaralanmıştı.

Emen, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak dün gece şehit oldu. Şehidin babası Mehmet Emin Emen de 13 Eylül 1993'te Kayaüstü mevkisinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:26
  1. mardin
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