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Gündem Babasının katilleri ile ittifak etmekten geri durmayan Rumet Serhat, Medet Serhat'ın nasıl öldürüldüğünü yazdı
Gündem

Babasının katilleri ile ittifak etmekten geri durmayan Rumet Serhat, Medet Serhat'ın nasıl öldürüldüğünü yazdı

Faili meçhul cinayetleri bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için babasının katilleri ile ittifak etmekten geri durmayan HDP'li Rumet Serhat, babası Medet Serhat'ın nasıl öldürüldüğünü yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 23:59:00 - 2021-11-19 00:35:44
Babasının katilleri ile ittifak etmekten geri durmayan Rumet Serhat, Medet Serhat'ın nasıl öldürüldüğünü yazdı

 Yeniakit.com.tr 

HDP'den iki dönem milletvekili adayı olan Rumet Serhat, babası Medet Serhat'ın nasıl öldürüldüğünü yazdı. Faili meçhul cinayetleri bitiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için babasının katilleri ile ittifak etmekten geri durmayan Rumet Serhat, "Adalet bir gün herkese lazım olur." mesajını verdi.

Eski Türkiye'deki faili mechullere babasını kurban verdi!

Yazısına, çocukluğunu tarif ederek başlayan Serhat, "Bizler daha ergenliğe bile girmeden babaları devletin "âli menfaatleri uğruna" siyasi cinayetlerle katledilen, arka planında para, rant, karışık ve karanlık ilişkiler döndüğünü de anlamak zorunda bırakılan çocuklardık." dedi.

Babasının silahlı saldırıya uğradığı günü aktaran Serhat, "Ailemle ilgili güzel hatıraların yanı sıra 27 yıldır silemediğim hatıra ise babam Medet Serhat ile annem Yurdanur Serhat'ın, 1994 yılında, 11 Kasım'ı 12 Kasım'a bağlayan gecede, aile dostlarımızın düğününden dönerken arabanın içinde otomatik silahla saldırıya uğramaları." ifadelerini kullandı.

Rumet Serhat, saldırıya ilişkin annesinin anlattıklarını şöyle aktardı:

"Solumuzdan bir araba kaldırımın üstünden gidiyordu. Noyan Sokağı'na dönecektik, araba önümüzde durdu. Dönemedik, takım elbiseli, yelekli, saçları düzgün kesilmiş, filinta gibi bir adam ön kapıyı açtı. Bir adım attı, tak, tak diye iki kurşun sıktı şoföre. Saniyelik oluyordu her şey. Hiç uyanmadı Medet. Uykudan ölüme geçti. Katil, ‘Yaktım çıranızı' diye bağırıyordu. Ben ellerimi Medet'in başına doğru kaydırdım. Yağmur gibi kurşunlar geliyordu. Medet'in başına doğru ateş ediyordu özellikle. At at bitmiyordu. 3,5,10... Şoför ölmüştü, arabanın da kapısı açık. Koşarak kaçtı, arkada iki kişi daha vardı. Katil gittikten sonra hemen Medet'in yaşayıp yaşamadığını anlamak için eğildim, nefes alıyor mu diye baktım. Şakağından kurşun girmişti."

Babasının katilleri ile ittifak etmekten geri durmuyor

Faili meçhul cinayetleri bitiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için babasının katilleri ile ittifak etmekten geri durmayan Rumet Serhat, yazısını şu mesajla tamamladı: "Klişeler sevilmez, ama hepimize klişelerden kaçamayacağımızı da hatırlatırlar. İzninizle bir klişeyle bitirmek istiyorum: Adalet bir gün herkese lazım olur. O dünyevi adaletten sonra ben ve diğer mağdurlar için zaman tekrar akacaktır."

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