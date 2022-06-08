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Yerel Babasının işyerine kurşun yağdırdı
Yerel

Babasının işyerine kurşun yağdırdı

İstanbul Fatih’te bir kişi, kavga ettiği babasının iş yerine kurşun yağdırdı. Bölgede bulunan sivil polis ekipleri olaya müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 15:51:00 -
Babasının işyerine kurşun yağdırdı

Olay, İstanbul, Fatih, Yusufpaşa Millet Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Bünyamin A., ailevi nedenlerle kavgalı olduğu babası Turan A.'nın iş yerine geldi.

Belindeki tabancayı çıkartan zanlı, babasına bağırarak iş yerinin kapısına kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan polis ekipleri anında olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

Şüpheli Bünyamin A., silahıyla birlikte emniyete götürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Silah seslerini duyduğunu ifade eden esnaf Doğan Durgut, “Çıktım, baktım. Biri orada durmuş, kapıya silahı doğrultmuştu. Herhalde iki şarjör sıktı. Polis arkadaşlar müdahale etti. Bizim bildiğimiz kadarıyla baba ve oğul arasında ailevi bir sorun varmış. Kendileri burada esnaf, ofisleri var. Polisler de yakınmış. Hemen müdahale etmişler. Bağırma, çağırma oldu ama tam olarak anlamadım. Yaralı yok. Sadece kapıya sıktı” dedi.

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