Babasını öldürüp sobada yakmıştı! Kan donduran vahşette sıcak gelişme
Çankırı’da babasını öldürüp cesedini sobada yakan cani evlat tutuklandı.
Olay, dün gece saatlerinde Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki İsmail Demirci ile 68 yaşındaki babası Hasan Demirci arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Demirci, babası Hasan Demirci'yi öldürerek vücudunu baltayla parçalara ayırdı.
Cesedi sobada yanmış vaziyette bulundu!
Hasan Demirci'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri tarafından Hasan Demirci’nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu.
Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken İsmail Demirci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail Demirci adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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