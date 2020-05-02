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Yerel

Babasını öldüren 16 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Babasını öldürdükten sonra intihar süsü veren 16 yaşındaki kız, "Bana kötü davranıyor ve kısıtlıyordu. Sürekli hakaretler savuruyor, küfrediyordu. Taciz gibi bir durum yoktu" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:49:00 -
Babasını öldüren 16 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Olay, 24 Mart'ta İzmir'in Buca ilçesi, Yaylacık Mahallesi 185 Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Gayrimenkul işi yapan ve Çeşme'de otel işleten iş insanı Zafer U.'nun eşi P.U, sabah polisi arayarak, evlerinin üst katındaki odada eşinin cesedini bulduklarını bildirdi. Adrese gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, elinde kendisine ait silah bulunan Zafer U.'nun intihar etmiş olduğu değerlendirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Zafer U., Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında Zafer U.'un eşi P. U. ile kızları N.U. ve İ.U.'nun (18) ifadelerine başvuruldu. Anne ve kızları, Zafer U.'yu intihar etmiş halde bulduklarını söyledi. Ancak ifadelerinde çelişkili anlatımlarda bulundu.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından hazırlanan raporda ise olayın, merminin kafatasına giriş açısı nedeniyle intihar değil, cinayet olabileceği bildirildi. Rapor üzerine anne ve kızları gözaltına alındı.

İntihar süsü verdiğini itiraf etti

Sorguda N.U. babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. N.U.'nun ifadesinde, "Bana kötü davranıyor ve kısıtlıyordu. Sürekli hakaretler savuruyor, küfrediyordu. Taciz gibi bir durum yoktu. Babamı tabancayla öldürdükten sonra, olaya intihar süsü verdim" dediği, anne P.U.'nun da, "Silah sesini duymamıştım. Sabah kalktığımda kızım, 'Anne, ben babamı öldürdüm' dedi. Odaya gidip baktığım da şoka girdim. Kızım hapse girmesin diye panik yapıp, gerçeği açıklayamadım" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden N.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. P.U. ile diğer kızı İ.U.'ya ise konutu terk etmeme yönünde adli kontrol getirildi.

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