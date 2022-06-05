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Yerel Babasına yardım giden gencin feci ölümü!
Yerel

Babasına yardım giden gencin feci ölümü!

Balıkesir'de ağaç budamaya giden babasına yardım eden genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 07:17:00 - 2022-06-05 07:18:19
Babasına yardım giden gencin feci ölümü!

Dursunbey ilçesinde, budama ve kesim çalışması gerçekleştiren Ahmet Çelik’e oğlu Fatih Çelik yardıma geldi.

Babası ile birlikte ağaç üzerinde kesim yapan Çelik, ağaçların yakınından geçen yüksek gerilim hattının akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası bölgeye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dursunbey Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çelik’in cenazesi Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fatih Çelik’in geçtiğimiz yıl Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğünde işe başladığı ve babasına yardım etmek için izne ayrıldığı öğrenildi.

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