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Babası vefat eden Anisimova, ABD Açık'tan çekildi

- Dünya kadınlar sıralamasında ilk 100'deki en genç tenisçi olan 24 numaralı Amanda Anisimova'nın antrenörlüğünü de yapan babası Konstantin Anisimov hayatını kaybetti

20 Ağustos 2019 Salı 19:34
Babası vefat eden Anisimova, ABD Açık'tan çekildi


İSTANBUL (AA) - Dünya kadınlar sıralamasında ilk 100'deki en genç tenisçi olan 24 numaralı Amanda Anisimova, antrenörlüğünü de yapan babası Konstantin Anisimov'un ölümü üzerine ABD Açık'tan çekildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Rus tenisçi Daria Kasatkina ile bugünkü eleme turu karşılaşmasına çıkmayan ABD'li genç tenisçi Anisimova, bu sene turnuvada mücadele etmeyecek.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta adından söz ettiren 17 yaşındaki raket, çeyrek finalde Simona Halep'i elemiş ve bu organizasyonda yarı finale kalan en genç tenisçi olmuştu.


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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 19:34
  1. ABD Açık
  2. Amanda Anisimova
  3. Konstantin Anisimov

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