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Yaşam Babası öldüresiye dövmüştü! Cihan bebekten haber var
Yaşam

Babası öldüresiye dövmüştü! Cihan bebekten haber var

Gaziantep'te ağladığı için babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten haber var. Yoğun bakımda tedavi gören minik bebek normal servise alındı. Cihan bebeğin doktoru İsmail Demir, serviste tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, kısa sürede taburcu edilebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 15:14:00 -
Babası öldüresiye dövmüştü! Cihan bebekten haber var

Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde, ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Şiddet anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki toplarken, beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Cihan bebek, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bebeğin yoğun bakımda takibini yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İsmail Demir, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve bugün normal odaya alındığını söyledi.

'Kısa sürece taburcu edebiliriz'

Bebeğin ilk geldiği ana göre çok iyi olduğunu anlatan Opr. Dr. Demir, normal odada gözlem altında bir süre daha tutmaya devam edeceklerini ve sıkıntı olmazsa kısa sürede taburcu edebileceklerini kaydetti. Demir, Cihan bebeği sabah yapılan kontrollerinin ardından normal odaya aldıklarını, şu an medikal tedavinin devam ettiğini dile getirerek, tetkikler sonucu beyindeki kanamada artış saptamadıklarını aktardı.

"Geldiği güne göre durumu çok iyi"

Kan tetkiklerinde de şu an için problem görünmediğini, solunumunun ve beslenmesinin iyi durumda olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Demir, ''Hastamızın yaptığımız son kontrolde sağlık durumunun çok daha iyi olması gerekçesiyle bugün hastamızı servise aldık. Hastamızın servisteki tedavileri devam ediyor. Hastamızın sağlık durumu geldiği güne oranla çok iyi. Beslenme sorunumuzu da çözdük. Yine serviste de birkaç günlük bir gözlem süremiz olacak. Bu süreç içinde de bir problem olmaz ise önümüzdeki hafta içinde hastamızı taburcu etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

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