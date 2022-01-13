Babası Fenerbahçe'ye, oğlu Isparta 32 Spor'a imzayı attı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ı kadrosuna kattı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor'a transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Konyaspor forması giyen 2003 doğumlu gelecek vaadeden defans oyuncusu Emre Kartal'ın bonservisi ile birlikte transfer edilmesi konusunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun." denildi.
19 yaşındaki genç futbolcu sol bek mevkiinde görev yapıyor.