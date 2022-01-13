  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Babası Fenerbahçe'ye, oğlu Isparta 32 Spor'a imzayı attı
Spor

Babası Fenerbahçe'ye, oğlu Isparta 32 Spor'a imzayı attı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ı kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 15:50:00 -
Babası Fenerbahçe'ye, oğlu Isparta 32 Spor'a imzayı attı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Konyaspor forması giyen 2003 doğumlu gelecek vaadeden defans oyuncusu Emre Kartal'ın bonservisi ile birlikte transfer edilmesi konusunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun." denildi.

19 yaşındaki genç futbolcu sol bek mevkiinde görev yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay