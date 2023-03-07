Babası dahil 100'den fazla insan öldüren katil serbest bırakılınca...

Brezilya'nın en kötü şöhretli seri katillerinden biri olan 68 yaşındaki Pedro Rodrigues Filho, silahlı saldırıya uğradı.

İki saldırgan, "Pedrinho Matador" veya "Küçük Katil Pedro" olarak bilinen Filho'ya, Sao Paulo eyaletinin Mogi das Cruzes bölgesindeki evinin önünde defalarca ateş etti.

İntikam saldırısı

Polis, olay yerinde hayatını kaybeden Filho'nun saldırganlarını yakalamak için çalışma başlattı. Yetkililer, Filho'nun öldürülmesinin intikam cinayeti olabileceğinden şüpheleniyor.

42 yıl hapis yattı

İlk kez 1973'te tutuklanan ve 2007'de hapisten çıkan Filho, daha sonra iki kez daha hapis cezası aldı.

Filho, 71 cinayetten suçlu bulundu ve toplamda 42 yıl hapis yattıktan sonra 2017'de serbest bırakıldı.

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Filho, hayatı boyunca kendi babası dahil 100'den fazla kişiyi öldürdüğünü itiraf etmesine rağmen, "Ben canavar değilim" başlıklı bir otobiyografi yayınlamıştı.