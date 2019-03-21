Babaş, “İlimize yapılan tüm projelerde alın terimiz vardır”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu’da yapılan tüm projelerde alın terinin olduğunu söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, eşi Nebahat Babaş, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Meclis üyesi adayları ve AK Parti teşkilat mensuplarının da katılımıyla Cumhuriyet Caddesi esnaflarını ziyaret etti. Ayrıca Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binası ve derslik bölümünde devam eden çalışmalarla ilgili de bilgiler aldı.

“Belediyecilik anlayışımı belirli sınırlar içerisinde tutmadık”

Kastamonu’nun tüm derdinin kendi derdi olduğunun altını çizen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, belediyecilik anlayışını belirli sınırlar içerisinde tutmadığını ifade ederek, “O proje belediyenin işi değil. Bu yatırım belediyenin işi değil derseniz. Kastamonu’ya kaybettirirsiniz. Ben Kastamonu’nun Belediye başkanlığını yapıyorum. Şehrimizin ihtiyaçlarını gidermek adına büyük bir birliktelik oluşturduk. Kastamonu’nun kazanması için Kırık Barajı’ndan Kastamonu Kapalı Spor Salonu’na kadar tüm projelerde alın terimiz vardır. Olması da gerekmektedir. Merkezi hükümet icraatlarını yürütürken bizlerle entegreli halde çalışıyor. Bizlerde merkezi hükümetle entegreli çalışıyoruz. Bunu taraflı tarafsız herkes biliyor. Bizler memleketimize sevdalıyız. Rabbim ilimize daha büyük hizmetler yapmayı nasip etsin. İnanıyorum ki Kastamonu’muzu hedeflerine bu büyük birlikteliğimizle ulaştıracağız” dedi.

“Tıp Fakültesi’yle ilgili müjdeler olacak”

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binası ve derslik bölümünde devam eden çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Babaş, “Sayın Milletvekillerimiz ile birlikte konuyu yakinen takip ediyoruz. Yakın zamanda çok güzel müjdeler açıklayacağız. Ancak tam somutlaşmasını bekliyoruz. Şuanda morfoloji ve derslik bölümünde inşaat devam ediyor. Yaklaşık yüzde 70’lik bir gerçekleşme var. Bizlerde bu çalışmalara en büyük desteği vereceğiz. İnanıyorum ki büyük birlikteliğimiz ile en kısa sürede bu çalışmaları da bitireceğiz” diye konuştu.

“El emeği göz nuru ürünler dünya pazarına sunulacak”

Başkan Babaş, şöyle devam etti: “Biz Ormanın Başkentiyiz. İlimizin yüzde 67’si ormanlarla kaplı. Ormanı’nın başkenti olan ilimizdeAhşap ustalığının gelişmesi adına ciddi adımlar attık atmaya devam edeceğiz. Ahşap Fuarımızı her geçen yıl daha iyi yapıyoruz. Burada hedefimiz Ahşap oymacılık sanatımızı dünyaya duyurarak en büyük marka olmak. Sen Üret Pazarın Devlet Olsun projemiz ve E-Kastamonu Ticaret Portalı projemiz ahşap zanaatkarı için çok önemli bir fırsat olacak. Oluşturacağımız Pazar ile Kastamonu Ahşabı’nı dünya tanıyacak. Ahşap oymacılığına ilgi artacak, üretim artacak, istihdam alanı oluşacak, ekonomiye katkı sağlanacak. Tabi ki mobilya fabrikası sayımızı arttırmak adına da girişimlerimiz var. İstihdama direkt katkı sağlayacak her konuyla ilgili yakından ilgileniyoruz. Bu hususta da güzel haberler vereceğiz.”

“Salı Pazarı’nın yeri değişmeyecek”

Salı Pazarı’nın taşınacağı konusunda söylentilerin olduğuna dikkat çeken Babaş, “Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Daha öncede açıkladım. Salı Pazarımız aynı yerinde hemşehrilerimize hizmet verecek. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya yolu mevkii ve Esentepe Mahallesi’ne yeni kapalı Pazar yeri yapacağız. Candaroğulları, Saraçlar ve Topçuoğlu Pazar yerlerimiz de ise kapalı sisteme geçeceğiz. Bu noktalarında projeleri şuan itibariyle hazır. Sayısını arttıracağımız kapalı gıda ve giyim pazarlarımız ile pazar alanlarındaki konforu arttıracağız. Esnafımız daha rahat ortamda satış yaparken, hemşehrilerimiz ise rahat bir şekilde alışverişlerini yapabilecekler. Pazar projelerimiz ısıtma sistemi, bölümleri ve sosyal alanlarıyla hemşehrilerimize daha düzenli ve göze hoş gelen ortamlarda rahat bir şekilde alışveriş imkanı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“Ev hanımlarını üretime kazandıracağız”

Kastamonu Belediyesi olarak ev hanımlarına şimdiye kadar 110 bin TL’lik mikro kredi desteği verdiklerini söyleyen Başkan Babaş, şunları söyledi; “Önümüzdeki süreçte de bu desteğimizi sürdüreceğiz. Yeter ki ev hanımları yöresel ürün üretimini sürdürsün. Sarı Konak Kadınlar Kooperatifi’yle bu projeyi destekliyoruz. Üretim yapan ev hanımlarının ürünlerini yeni pazarlar oluşturarak satıyoruz. Böylelikle istihdam alanı oluşturuyor, üretimi arttırıyor ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Kastamonu’muzun her noktasını çok iyi biliyorum. Belediyecilik tecrübe ve vizyon istiyor. Bizler Kastamonu’muzu daha da güçlendirmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün bunları hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Sahada görüyoruz ki Kastamonu insanı kimin kendisine hizmet edebileceğini çok iyi biliyor. Burada mesele memlekete en iyi hizmeti sunmaktır. Bunun için yaptığın işi iyi biliyor olman gerekir. 30 yılı aşkın süredir Kastamonu’muza sokak sokak cadde cadde hizmet ediyoruz. Hemşehrilerimizle kurduğumuz gönül bağını daha da sıkılaştırıyoruz. İşimizi iyi biliyor, sevdamız olan memleketimizin her alanda gelişmesi adına var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bizlerin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır.”