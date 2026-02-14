  • İSTANBUL
Gündem Babanın aldığı cevap ortaya çıktı! Sözcü İBB’nin kreş skandalını böyle gizlemiş
Gündem

Babanın aldığı cevap ortaya çıktı! Sözcü İBB’nin kreş skandalını böyle gizlemiş

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Babanın aldığı cevap ortaya çıktı! Sözcü İBB’nin kreş skandalını böyle gizlemiş

CHP yönetimindeki İBB’ye ait kreşte yaşandığı öne sürülen şiddet ve istismar olayı ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Şiddete uğrayan çocuğun babasının Sözcü’de çalıştığı ortaya çıkarken, Sözcü’nün söz konusu haberi babadan gelen talebe rağmen yaptığı öğrenildi.

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan çocuk etkinlik merkezinde şiddet gördüğü öne sürülen 3 yaşındaki U.B. adlı çocuğun babası H.B.’nin Sözcü’de çalıştığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay, İBB’ye ait kreşte yaşandığı öne sürülen şiddet ve istismar olayı ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan çocuk etkinlik merkezinde şiddet gördüğü öne sürülen 3 yaşındaki U.B. adlı çocuğun babası H.B.’nin Sözcü’de çalıştığı ortaya çıktı.

 

MORLUKLARI GÖRDÜ GAZETESİNE KOŞTU

Evladının vücudundaki morlukları fark eder etmez Sözcü’nün genel yayın yönetmeni Ercüment İşleyen’le görüşen mağdur çocuğun babası H.B, “Abi bu haberi sen yapar mısın?” diyerek ricada bulundu. CHP’li belediyelerden fonlanan Sözcü’ün yöneticisi Ercüment İşleyen ise “Ben yapamam… Üsttekiler kızıyor” diyerek, İBB’yi hedef alan bir haberi yazmaktan kaçındı.

 

HABERİ BAŞKASI YAZDI

Bunun üzerine mağdur çocuğun babası H.B., “O zaman ben bu haberi birilerine yaptıracağım. Çünkü çocuğum ortada” şeklinde cevap vererek yaşadığı mağduriyeti CHP’den nemalanmayan gazetelerde yaptıracağını açıkladı. Akabinde haber, 22 Ocak’ta farklı medya organlarından yayınlandı.

 

“BİR AY GEÇSİN, KOVARIZ”

Akit’e ulaşan bilgilere göre, haberin yayınlanması üzerine deliye dönen Ercüment İşleyen’in, “şimdi işten kovarsam hedef gösteriliriz, bir ay idare edeceğiz” diyerek mağdur baba H.B.’yi izne gönderdiği öne sürüldü. Olayın üzerinden yaklaşık bir ay geçerken mağdur baba H.B’nin hala izinde olduğu, iş başı yapmadığı ve Sözcü’deki akıbetinin belli olmadığı öne sürüldü.

