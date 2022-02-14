Baban Haydar Baş 70 yaşında makamdayken aynı çağrıyı yapmamıştın delikanlı! Hüseyin Baş'tan, 'gençlere bırakın' çıkışı

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Partisinin programında konuşan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, babasının 70 yaşında oturduğu makamı, "yaşlılar bıraksın artık." diye eleştiremezken, bugün iktidarı hedef aldı.

Babana aynı çağrıyı yapmamıştın delikanlı!

Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Gençlik Şöleni programında konuştu.

Hüseyin Baş, konuşmasında şunları söyledi:

Dünyada bütün ülkeler bugün gençleşmeye başladı. Yönetimleri gençleşmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye'nin adım atması gerektiği bir noktadayız. Cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin, kadının seçme ve seçilme hakkının ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu anlamadığımız sürece bizi her zaman uyutacaklar. Bugün ülkede en cumhuriyetçinin de en laikin de en muhafazakarın da sarılacağı adres Atatürk'tür. Laiklikle dertleri var. Laiklik, birileri dinini gelip bize zorla yaşatmasın diye var.