Babalar ve Çocuklar Derneği: 6284'ün temelinde İstanbul Sözleşmesi var

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

6284 Sayılı Yasa'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Babalar ve Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Tan; "6284 Sayılı Yasa, kadınlar işin boşanmayı adeta cazip hale getiriyor" dedi.

Babalar ve Çocuklar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Tan, 6284 Sayılı Yasa'ya ilişkin, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Kadının beyanı esastır temeli üzerine kurulan 6284 Sayılı Yasa'nın, erkek haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Tan; "Bir kadın şu anda herhangi bir bahane ile hiçbir delili olmadan eşini evden atabilmektedir. Kişi yıllarca çalışarak evini barkını kurmaktadır ama kadının kaprisi yüzünden en ufak bir olayda kendi kurduğu evinin dışına atılmakta ve çocuklarından uzak bırakılmaktadır. Hatta bir takım avukatlar; kadına yol göstermekte, kadına bir iftira atmasını önererek erkeği 6284 ile evinden uzaklaştırmakta, ardından da altınların alınması, mal paylaşımı davası gibi konularla erkeği köşeye sıkıştırmaktadırlar. 6284 ile kadınlar için boşanmayı adeta cazip bir hale getirdiler"

'6284'ün temeli İstanbul Sözleşmesi'

6284 Sayılı Yasa'nın 'İstanbul Sözleşmesi' üzerine kurulduğunu ifade eden Tan, sözlerine şöyle devam etti:

"6284'e başvuran kadınların bazıları pişmanlık yaşasa da beyanlarından geri dönememekteler. Yargıtay, işi zorlaştırmakta ve iftira attığını söyleyen kadından, iftira attığına dair şahit istemektedir. 6284'ün temelinde 'İstanbul Sözleşmesi' var. İstanbul Sözleşmesi'nin 48. maddesi şunu söyler: 'Arabulucuk yasaktır' Yani bir kadın ile erkeği barıştırmak isteyen polis memuru veya başka kişiler bu sözleşmeye göre suç işlemektedirler.”