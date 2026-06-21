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Gündem Babalar gününde büyük acı! 20 günlük bebek babasının kullandığı minibüsün altında kalıp öldü
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Babalar gününde büyük acı! 20 günlük bebek babasının kullandığı minibüsün altında kalıp öldü

Yeniakit Publisher
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Babalar gününde büyük acı! 20 günlük bebek babasının kullandığı minibüsün altında kalıp öldü

Konya'da tarım işçisi ailenin 20 günlük bebeği, gölgede uyuması için bırakıldığı minibüsün hareket ettirilmesiyle yaşamını yitirdi. Minibüsü hareket ettiren baba ile bebeği tekerin önüne koyan anne gözaltına alındı.

Konya’nın Kulu ilçesinde, gölgesinde uyuyan bebeğini fark etmeyen baba, minibüsü hareket ettirince babalar gününde kendi bebeğini hayattan kopardı.

Bozan Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu aile, 20 günlük erkek bebeği park halinde duran minibüsün gölgesinde dinlenmeye bıraktı.

Bir süre sonra baba Y. E, bebeği fark etmeden minibüsü hareket ettirince, bebek tekerin altında kaldı.

Aile bebeği kendi imkanlarıyla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne getirdi ancak talihsiz bebek doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin anne ve babası gözaltına alındı.

 

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