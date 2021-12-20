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Eğitim Babadağ okullar tatil mi? Denizli Babadağ’da bugün okul tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Bugün Babadağ’da okul var mı?
Eğitim

Babadağ okullar tatil mi? Denizli Babadağ’da bugün okul tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Bugün Babadağ’da okul var mı?

Babadağ’da okullar bugün tatil mi? Babadağ okullar bugün tatil edildi mi? Kar yağışıyla birlikte 20 Aralık Pazartesi günü (bugün) Konya, Aksaray, Muğla, Denizli, Karaman, Kars, Adana, Tunceli’de okullar tatil edildi. Peki Denizli’e okullar tatil mi? Denizli Babadağ’da bugün okul tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-20 08:12:00 - 2021-12-20 08:13:02
Babadağ okullar tatil mi? Denizli Babadağ’da bugün okul tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Bugün Babadağ’da okul var mı?

Okullar tatil mi? Kar tatili olan iller, ilçeler hangileri? Yoğun kar yağışının ardından valiliklerden açıklamalar gelmeye başladı. Türkiye'de bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün süre işe ara verildi. Tunceli, Kars, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, Karaman'ın Başyayla ile Sarıveliler ilçelerinde Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde okullar tatil edildi. Peki  DenBugün Babadağ’da okul var mı?izli'nin Babadağ ilçesinde okullar tatil mi?

Bugün Babadağ’da okul var mı?

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Babadağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 20 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

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