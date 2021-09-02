Babacan'ın uykusunu kaçıracak anket yayınlandı

MetroPoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, son anket sonuçlarını paylaştı. Ağustos 2021 Türkiye'nin Nabzı araştırmasında en dikkat çeken parti DEVA Partisi oldu.

Önceki anketlerde oy oranı yüzde 4'e kadar çıkarılan DEVA Partisi'nin 0,7 ve 1 aralığında oy aldığı görüldü. CHP'den ayrılan Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi'nin de DEVA Partisi'ni geride bıraktığı görüldü.

Araştırmada, kararsızların oranının yüksek olduğu görüldü. Kararsızlar dağıtılmadan tüm partilerin oy oranlarının düşük olması dikkat çekti. Ancak DEVA'nın yüzde 1 bile alamaması ayrıca dikkatlerden kaçmadı.

Davasına ihanet ederek iktidar hevesiyle parti kuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, yüzde 1'i bile görememesi gündem oldu.