Babacan'ın partisinin kurulacağı tarih belli oldu

Yazar Orhan Uğuroğlu, bugünkü “Babacan'ın partisinin tarihini açıklıyorum...” başlıklı yazısında geçtiğimiz ay AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren Ali Babacan'ın parti kuracağı tarihi açıkladı.

Uğuroğlu, yeni parti kuruluşu için çalışmalara hız veren Ali Babacan’ın partisinin kuruluş tarihini büyük oranda netleştirdiği, yakın bir süre içinde de ilk kez kamuoyu önüne çıkarak, kuracağı partinin hedeflerini ve temel ilkelerini açıklamaya hazırlandığı ifade edildi.

Komisyonlar kurdu

Orhan Uğuroğlu, “Babacan’ın ‘ekonomi, eğitim, sağlık, güvenlik, dış politika, medya, çalışma hayatı, çevre’ gibi birçok alanda komisyonlar kurarak partinin programını hazırlamaya başladığını da vurgulayayım” ifadelerini kullandı.

“Babacan ise henüz medya önüne çıkmadı ama burada ilk kez açıklayayım” diyen Uğuroğlu, tarihi şöyle yazdı: “Abdullah Gül önderliğindeki Ali Babacan’ın partisinin ne zaman kurulacağını ilk kez açıklayayım. Kuruluş tarihi: 02.02.2020" ifadelerini kullandı.