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Siyaset Babacan'ın 6'lı masa tespiti! 'Geçmişi konuşursak kavga çıkar'
Siyaset

Babacan'ın 6'lı masa tespiti! 'Geçmişi konuşursak kavga çıkar'

6'lı masaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Geçmişi konuşmaya başlarsak anlaşmamız asla mümkün değil. 10 dakika bile konuşamayız geçmişle ilgili, kavga çıkar." tespitinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 08:49:00 - 2023-01-29 09:09:00

 yeniakit.com.tr 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ali Babacan ile Bi' Kahve" programının 7. bölümünde, Selçuk Şirin'i konuk etti.

Babacan programda, 6'lı masaya ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirecek ifadeler kullandı.

6'lı masadaki partilerin geçmiş husumetlerini gündeme getiren Babacan, "Farklı partiler olabiliriz. Daha önce farklı iddiaların peşinden gitmiş olabiliriz." dedi.

"Geçmişi konuşmaya başlarsak anlaşmamız asla mümkün değil. 10 dakika bile konuşamayız geçmişle ilgili kavga çıkar." diyen Babacan, "Ama somut olarak bu ülke için ne yapalım dediğimizde anlaşıyoruz. Bakıyoruz ki çok farklı değiliz yani." iddiasında bulundu.

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