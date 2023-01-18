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Medya Babacan'dan Akşener'e şantaj! Abdullah Gül detayı dikkat çekti
Medya

Babacan'dan Akşener'e şantaj! Abdullah Gül detayı dikkat çekti

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "Babacan ne yapmaya çalışıyor? HDP'yle yakınlaşarak kendisine siyasi bir ikbal kurtarmaya mı çalışıyor? Yoksa altılı masaya, özellikle de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e şantaj mı yapıyor?" diye sordu. Sorduğu sorunun cevabını da kendisi veren Tayiz, "Babacan, altılı masanın ortak adayıyla ilgili ayak direyen Meral Akşener'e açıkça şantaj yapıyor. Gül'ü daha önce veto eden Akşener'den rövanş mı alıyorlar yoksa hâlâ Abdullah Gül ismi için mi bastırıyorlar, emin değilim. Ama Babacan'ın Abdullah Gül'ün gölgesi olduğunu göz önüne alırsak arka plana odaklanmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 08:51:00 -
Babacan'dan Akşener'e şantaj! Abdullah Gül detayı dikkat çekti

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "Babacan ne yapmaya çalışıyor? HDP'yle yakınlaşarak kendisine siyasi bir ikbal kurtarmaya mı çalışıyor? Yoksa altılı masaya, özellikle de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e şantaj mı yapıyor?" diye sordu. Sorduğu sorunun cevabını da kendisi veren Tayiz, "Babacan, altılı masanın ortak adayıyla ilgili ayak direyen Meral Akşener'e açıkça şantaj yapıyor. Gül'ü daha önce veto eden Akşener'den rövanş mı alıyorlar yoksa hâlâ Abdullah Gül ismi için mi bastırıyorlar, emin değilim. Ama Babacan'ın Abdullah Gül'ün gölgesi olduğunu göz önüne alırsak arka plana odaklanmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Tayiz'in o yazısı:

"DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kandil/HDP'ye gönderdiği sıcak mesajlar siyasetin en sıcak tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Babacan ne yapmaya çalışıyor? HDP'yle yakınlaşarak kendisine siyasi bir ikbal kurtarmaya mı çalışıyor?

Yoksa altılı masaya, özellikle de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e şantaj mı yapıyor?

Altılı masadaki partilerin AK Parti ile olduğu kadar, belki de daha çok kendi aralarında rekabet ettikleri doğrudur. Masada oturan kimi aktörlerin varlık gerekçesi öncelikle muhalefetin adayının belirlenmesinde rol alabilmektir.

Yaptıkları siyasi çıkışlar da genellikle bu adaylık çekişmesiyle ilgilidir.

Ali Babacan'ın ne bu ülke için ne de başında olduğu parti için bir gelecek derdi, endişesi taşıdığını düşünüyorum. Hatta kendi partisi bile pek umurunda değil.

Babacan, siyasette ve altılı masada Abdullah Gül'ün uzantısı ve gölgesi konumundadır. Rolü bundan fazla değil.

Altılı masadaki büyük kavga adayın kim olacağıyla ilgilidir.

Babacan'ın, Kandil ve HDP'nin taleplerini gündeme taşımasının en çok kime zarar vereceğine bakmak gerekir.

Kemal Kılıçdaroğlu, şu ana kadar İYİ Parti ve Meral Akşener'in bu konudaki hassasiyetini bildiği için Kandil ve HDP'ye açıktan sarmaş dolaş hareketler içine giremiyor. Bu noktada her iki tarafı da kırıp dökmeden bir dengede tutmaya çalışıyor.

Zira aksi hareketinin en çok ortağı İYİ Parti'ye zarar vereceğini biliyor.

Fakat Babacan, altılı masada aday belirleme sürecine girildiği bu son düzlükte nedense Kandil ve HDP'ye sıcak mesajlar göndererek Akşener'in damarına basmayı tercih ediyor.

Babacan'ın çıkışları İYİ Parti'yi de Akşener'i de milliyetçi seçmen nezdinde bitirir niteliktedir.

Peki, aynı masada oturan, aynı yola çıkan aktörler neden birbirlerini zor durumda bırakacak siyasi çıkışlar yapar? Neden ortak konular üzerinden, birbirini kırmadan tırıs tırıs gitmek yerine aralarındaki fay hatlarını harekete geçirecek ayrıştırıcı tezlerle öne çıkar?

Ali Babacan, altılı masanın ortak adayıyla ilgili ayak direyen Meral Akşener'e açıkça şantaj yapıyor. Gül'ü daha önce veto eden Akşener'den rövanş mı alıyorlar yoksa hâlâ Abdullah Gül ismi için mi bastırıyorlar, emin değilim. Ama Babacan'ın Abdullah Gül'ün gölgesi olduğunu göz önüne alırsak arka plana odaklanmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum."

 

 

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Yorumlar

yasemin

Büyük bir ihtimal, sinsi, sinsi bekliyen, Nankör ingiliz uşağı abdullah güle verilecek, başkanlık. sağ kesimin oyunu alabilmek için LGBT ci batı uşaklarına oy vermek demek solcu ya, imansızlara yakışır, Rabbim Sonumuzu Hayr eylesin sola, muhalefete oy verdirtmesin. Vatanımızı sola muhalefete bırakma yarabbim.

Hizipsavar

ingilizler devrede bunlar var ya bunlar. Allah c.c. başkan bunların gerçek yüzünü gösterdide kovdu bunları bir sıfır oldukalrı belli oldu.
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