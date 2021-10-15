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Siyaset Babacan'a Erdoğan şoku! Partililer anında uzaklaştırdı
Siyaset

Babacan'a Erdoğan şoku! Partililer anında uzaklaştırdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de bir vatandaşın "Tayyip Erdoğan’a yanlış yaptınız. Binde 1 bile oy alamayacaksınız. 2023’ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma” tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş bu sözlerinin ardından partililer tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 18:56:00 -
Babacan'a Erdoğan şoku! Partililer anında uzaklaştırdı

Mersin’de partisinin il kongresine katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kongrenin ardından çıktığı esnaf gezisinde bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Babacan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanlış yaptığını belirten vatandaş, "Binde 1 bile oy alamayacaksınız. 2023’ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e geldi. Partililer tarafından karşılanan Babacan, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen il kongresine katıldı. Kongrenin ardından kent merkezindeki Zafer Çarşısı'nda esnafı ziyaret eden Babacan, burada bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Babacan'a tepki: Erdoğan'a yanlış yaptınız

Babacan’ı Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Erdoğan’a yanlış yapmakla suçlayan şahıs, sert sözlerle tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine Babacan, “Ben Abdullah Gül’ü destekledim aday olsun diye. Önce ona destek verdim, o ‘Ben olmuyorum’ deyince gittim Tayyip Erdoğan’a imza attım” dedi.

Tepkili vatandaş ise, “Ben biliyorum kardeşim. Ben AK Partiliyim. O dünya liderinin ben hayranıyım. Sizi Maliye Bakanı yaptı, Tayyip Erdoğan’a yanlış yaptınız. Binde 1 bile oy alamayacaksınız. 2023’ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma” diye yanıt verdi.

Partililer vatandaşı uzaklaştırdı

Vatandaş, partililer tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

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