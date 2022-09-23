  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Babacan'a bakın siz! Yok artık daha neler
Medya

Babacan'a bakın siz! Yok artık daha neler

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 6'lı masayı "sarsacağını" savundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 11:32:00 -
Babacan'a bakın siz! Yok artık daha neler

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 6'lı masayı "sarsacağını" savundu. Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

 

" "Küçük taş büyük baş yarar” diye bir deyim vardır. 6’lı masada ise küçük partiler büyük rol oynuyorlar.

Ali Babacan 2 Ekim’de yapılacak toplantı öncesinde muhalefet liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.

1. Ali Babacan geçiş döneminin cumhurbaşkanına bırakılmadan koalisyon ortakları tarafından eşit bir şekilde yönetilmesini istiyor.

2. İYİ Parti’nin aksine HDP ile ilişkilerin sürdürülmesini istiyor. “Altılı masa HDP ile ilişkiyi mutabakatla götürmeyebilir” diyor.

3. DEVA Partisi seçim ittifakı yapmayacak. Babacan, “Şu an için biz gemileri yaktık, tek başımıza gidiyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NU İSTEMİYOR

4. Babacan, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda acele edilmemesi görüşünde ama gerekçesi çok farklı.

“Geçen sene çok tartışılan isimler bu sene değişti. Yine de değişir” diyor. Geçen sene Ekrem İmamoğlu konuşuluyordu. O değişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu konuşuluyor. Babacan’a göre Kılıçdaroğlu da değişebilir.

5. Babacan hem ortak aday olmayabilir diyor hem de cumhurbaşkanı adayının 6’lı masadan birisinin olmasının şart olmadığını söylüyor. “Dışarıdan da olabilir” diyor.

Bunları topladığımızda Babacan’ın, Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına sıcak bakmadığı sonucunu çıkarabiliriz. ‘Masanın dışından’ tarifiyle akla ilk olarak Abdullah Gül geliyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI MI

6. Ama kulislerden edindiğim bilgiye göre, ne Kılıçdaroğlu ne Abdullah Gül. Ali Babacan, cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor. Zaten “Ortak aday olmazsa cumhurbaşkanı adayıyım” demişti."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23