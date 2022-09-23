Babacan'a bakın siz! Yok artık daha neler

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 6'lı masayı "sarsacağını" savundu. Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

" "Küçük taş büyük baş yarar” diye bir deyim vardır. 6’lı masada ise küçük partiler büyük rol oynuyorlar.

Ali Babacan 2 Ekim’de yapılacak toplantı öncesinde muhalefet liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.

1. Ali Babacan geçiş döneminin cumhurbaşkanına bırakılmadan koalisyon ortakları tarafından eşit bir şekilde yönetilmesini istiyor.

2. İYİ Parti’nin aksine HDP ile ilişkilerin sürdürülmesini istiyor. “Altılı masa HDP ile ilişkiyi mutabakatla götürmeyebilir” diyor.

3. DEVA Partisi seçim ittifakı yapmayacak. Babacan, “Şu an için biz gemileri yaktık, tek başımıza gidiyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NU İSTEMİYOR

4. Babacan, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda acele edilmemesi görüşünde ama gerekçesi çok farklı.

“Geçen sene çok tartışılan isimler bu sene değişti. Yine de değişir” diyor. Geçen sene Ekrem İmamoğlu konuşuluyordu. O değişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu konuşuluyor. Babacan’a göre Kılıçdaroğlu da değişebilir.

5. Babacan hem ortak aday olmayabilir diyor hem de cumhurbaşkanı adayının 6’lı masadan birisinin olmasının şart olmadığını söylüyor. “Dışarıdan da olabilir” diyor.

Bunları topladığımızda Babacan’ın, Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına sıcak bakmadığı sonucunu çıkarabiliriz. ‘Masanın dışından’ tarifiyle akla ilk olarak Abdullah Gül geliyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI MI

6. Ama kulislerden edindiğim bilgiye göre, ne Kılıçdaroğlu ne Abdullah Gül. Ali Babacan, cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor. Zaten “Ortak aday olmazsa cumhurbaşkanı adayıyım” demişti."