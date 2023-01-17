Babacan rahatsız olsa da SİHA vuruyor, duman tütüyor! Fransız basını yazdı

Sofistike savaş uçaklarının en büyük üreticisi olarak itibarını pekiştiren Türkiye, mürettebatsız hava araçları ile harp paradigmalarını değiştiriyor. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hamlelerinin en ciddi ürünleri arasında yer alan insansız hava araçları, dünyada hayranlıkla izlenirken, ülke içerisinde CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve Deva Parti'li Ali Babacan gibi siyasiler tarafından karalanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde insansız hava araçlarıyla birlikte yürüttüğü başarılı operasyonlar ise hemen her gün dünya basınında yer almaya devam ediyor.

SİHA'LAR VURUYOR DUMAN TÜTÜYOR, İZİ KALIYOR

Fransız yayın kuruluşu Radio France Internationale’da (RFI) yayınlanan “Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürtler Türkler’in saldırılarının sonuçlarından endişe ediyor” başlıklı haberde, PKK’nın korkusu “Kürt” kimliği kamuflajıyla yansıtıldı.

Fransız RFI’nın haberinde, Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG işgalindeki bölgelerde SİHA’ların etkin operasyon kabiliyetine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Suriye'nin kuzeyinde Türk bombardımanları geçtigimiz aydakinden daha az yogun ancak zaman zaman devam ediyor. Mesela 11 Ocak Çarşamba günü Kamışlı ile Haseki arasındaki işlek bir yolda bir araba bir Türk insansız hava aracı tarafından hedef alındı. En azından tanıklar böyle anlatıyor. Gerçekten de aracın dumanı tüten iskeleti ve yol üzerindeki izi hala duruyor. Biri ağır olmak üzere iki yaralı var...”

SİHA'LARDAN KURTULUŞ İÇİN YİNE BATI'YA HAYKIRDILAR

RFI'ın haberinin her satırında, Suriye PKK'sının feryatlarına yer verilirken, "Kürt güçleri" denilerek lanse edilen teröristlerin paniği şu sözlerle yansıtıldı:

"Türk bombardımanları, Kürt güçlerini DEAŞ'a karşı yürüttükleri mücadeleden alıkoyuyor. Nitekim bunu son haftalarda gördük, Suriye'nin kuzeydoğusunda cihatçı saldırılar arttı. DEAŞ bu durumdan faydalanıyor. Dolayısıyla Kürtler Batılıları uyarıyor: 'Türkiye'ye baskı yapmak lazım, bizi desteklemeniz lazım, aksi taktirde herkes bunun bedelini öder.'"