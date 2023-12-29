Babacan Kılıçdaroğlu’nu devreye sokuyor! bana 5 veki̇l ödünç verseni̇ze

DEVA Partisi, TBMM'de yeni grup kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Babacan'ın, 15 olan milletvekili sayısını 20'ye çıkarmak için 5 vekille görüştüğü belirtildi.

15 milletvekili ile Meclis’te yer alan DEVA Partisi’nin Meclis’te yedinci grubu kurma çalışması devam ediyor. DEVA’lı bazı yöneticilerin TBMM’deki diğer partilerden 5 vekil ile görüştüğü belirtiliyor.

Seçimlerin ardından Meclis'te altıncı grubu kurmak için harekete geçen DEVA Partisi ile birçok milletvekili arasındaki süren görüşme trafiği devam ediyor. Grup kurabilmek için 5 vekile ihtiyacı olan DEVA’nın bu sayıyı tamamlamak için süreci eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu üzerinden yürütmeyi planladığı iddia ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM ve Saadet grubu dışında yedinci bir grubu kurmaya çalışan DEVA Partisi, TBMM’de etkinliğini artırmaya çalışacak.

Elips Haber’den Kadir Gürhan’in haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 15 vekili bulunan DEVA Partisi’nin Meclis’te yedinci grubu kurmak için görüşme yaptığı vekiller arasında DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da yer alıyor. DEVA’nın, geçtiğimiz günlerde Hasan Bitmez’in ölümüyle Saadet-Gelecek grubuna geçen CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap ile de görüşme yapabileceği öne sürüldü.

GÖRÜŞMEYİ KILIÇDAROĞLU ÜZERİNDEN YÜRÜTME PLANI

DEVA Partisinin görüştüğü vekiller teklifi kabul etse de bu sayı TBMM çatısı altında grup kurmaya yetmiyor. Meclis’te grup kurmak için 20 vekile ihtiyaç bulunuyor. DEVA Partisinin bu yüzden Demokrat Parti’nin 3 vekili için görüşme yaptığı belirtiliyor fakat Demokrat Parti’nin teklife sıcak bakmadığı konuşuluyor. Demokrat Parti milletvekillerinin, ‘bizim zaten vekil sayımız az, biz bir partinin çatısı altına girersek hiç gözükmeyiz’ dediği öne sürüldü. DEVA Partisi’nin bu olumsuz cevap karşısında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden süreci yürütme planı yaptığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti'yi ikna etmesi isteniliyor.

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İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN ENSARİOĞLU İÇİN DE ÇALIŞMA

Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesiyle, partinin Meclis'teki grubunun düşmesi üzerine CHP adım atmıştı. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, bütçe görüşmelerine kadar Saadet Partisi’ne geçmiş ve böylece Saadet Partisi’nin vekil sayısı yeniden 20 olmuştu. Saadet grubu bütçe görüşmelerinin bitmesiyle birlikte gruptan ayrılacak olan Ali Fazıl Kasap’ın yerine, İYİ Parti’nin Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle istifa eden İstanbul milletvekili Salim Ensarioğlu ile temas kuracağı iddia ediliyor. Gelecek ve Saaadet grubu, Salim Ensarioğlu’nun gruba katılması için çalışma yürütüyorlar. DEVA Parti’sinin de hem bazı HDP vekilleri ve hem de Ensarioğlu ile temasa geçmesi beklendiği konuşuyor.